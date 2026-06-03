Рубио оценил перспективы уступок от сторон конфликта на Украине

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Рубио считает, что перспективы уступок от сторон урегулирования украинского конфликта не выглядят позитивно.
- По его словам, дипломатические переговоры пока не дали результатов, и вызовы на пути достижения договоренности сохраняются.
- Песков заявил, что процесс урегулирования на Украине на паузе, но контакты с США продолжаются, и СВО может быть завершена "до конца суток" при определенных условиях.
ВАШИНГТОН, 3 июн - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио считает не выглядящими позитивно перспективы уступок от сторон урегулирования украинского конфликта.
"На данный момент перспективы того, что какая-либо из сторон готова идти на необходимые для достижения договоренности уступки, не выглядят хорошо", - заявил Рубио на слушаниях в комитете палаты представителей на вопрос о ситуации в украинском урегулировании.
Как утверждает Рубио, пока дипломатические переговоры якобы не дали плодов, вызовы на пути достижения договоренности сохраняются.
Президент России Владимир Путин говорил, что процесс урегулирования на Украине на паузе, но это не означает, что контактов с США нет, заявил ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он также отмечал, что СВО может быть завершена "до конца суток", для этого Владимиру Зеленскому надо дать приказ ВСУ покинуть территорию регионов РФ.