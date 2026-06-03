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В США выступили со срочным заявлением о России после ударов по Украине - РИА Новости, 03.06.2026
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09:36 03.06.2026
В США выступили со срочным заявлением о России после ударов по Украине

TAC: США должны возобновить переговоры с Россией по Украине

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaДым в Киеве
Дым в Киеве - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Дым в Киеве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • The American Conservative считает, что Вашингтону следует возобновить переговоры с Москвой по урегулированию украинского конфликта.
  • Обозреватель издания полагает, что продолжение российских ударов возмездия по Киеву может привести к началу войны между НАТО и Россией, в которую будут втянуты и США.
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Вашингтону следует возобновить переговоры с Москвой по урегулированию украинского конфликта, пишет The American Conservative.
«
"США было бы разумно настоятельно призвать Украину и страны Прибалтики не допускать запусков дронов и ракет с территории НАТО и как можно скорее вернуться к серьезным мирным переговорам", — говорится в публикации.
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Обозреватель считает, что в результате продолжения российских ударов возмездия по Киеву могут пострадать офицеры НАТО, что может привести к началу войны между альянсом и Россией, в которую будут втянуты и сами США.
Во вторник в Минобороны России сообщили об очередном массированном ударе возмездия за теракт в ЛНР и другие атаки на гражданскую инфраструктуру страны. Российские военные поразили предприятия военной промышленности в четырех регионах Украины, а также в Киеве и Запорожской области.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что Россия сохраняет свою открытость к мирным переговорам по Украине.
Российский лидер Владимир Путин неоднократно подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, но западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
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