Краткий пересказ от РИА ИИ
- The American Conservative считает, что Вашингтону следует возобновить переговоры с Москвой по урегулированию украинского конфликта.
- Обозреватель издания полагает, что продолжение российских ударов возмездия по Киеву может привести к началу войны между НАТО и Россией, в которую будут втянуты и США.
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Вашингтону следует возобновить переговоры с Москвой по урегулированию украинского конфликта, пишет The American Conservative.
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"США было бы разумно настоятельно призвать Украину и страны Прибалтики не допускать запусков дронов и ракет с территории НАТО и как можно скорее вернуться к серьезным мирным переговорам", — говорится в публикации.
Во вторник в Минобороны России сообщили об очередном массированном ударе возмездия за теракт в ЛНР и другие атаки на гражданскую инфраструктуру страны. Российские военные поразили предприятия военной промышленности в четырех регионах Украины, а также в Киеве и Запорожской области.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что Россия сохраняет свою открытость к мирным переговорам по Украине.
Российский лидер Владимир Путин неоднократно подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, но западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.