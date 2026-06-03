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США увеличат траты на отслеживание гиперзвуковых ракет "Золотым куполом" - РИА Новости, 03.06.2026
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06:13 03.06.2026
США увеличат траты на отслеживание гиперзвуковых ракет "Золотым куполом"

США вдвое увеличат траты на отслеживание гиперзвуковых ракет "Золотым куполом"

© AP Photo / Mark SchiefelbeinПрезентация ПРО "Золотой купол" в Белом доме
Презентация ПРО Золотой купол в Белом доме - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Презентация ПРО "Золотой купол" в Белом доме. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Космические силы США вдвое увеличивают траты на спутниковую сеть слежения за гиперзвуковыми ракетами для системы ПРО «Золотой купол».
  • На 2027 финансовый год на эти цели запрошено почти 5 миллиардов долларов.
  • Планируется вывод на орбиту еще 54 спутников на низкой околоземной орбите (LEO) и 12 спутников средней околоземной орбиты (MEO).
ВАШИНГТОН, 3 июн - РИА Новости. Космические силы США вдвое увеличивают траты на спутниковую сеть слежения за гиперзвуковыми ракетами для системы ПРО "Золотой купол", выяснило РИА Новости, изучив бюджетные документы ведомства.
На эти цели на 2027 финансовый год запрошено почти 5 миллиардов долларов, следует из изученных РИА Новости документов. Спутники должны обнаруживать и непрерывно отслеживать гиперзвуковые угрозы.
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Большая часть суммы - 3,56 миллиарда долларов - предназначена для группировки спутников на низкой околоземной орбите (LEO). В дополнение к 32 спутникам первой волны, на 2027 год запланирован вывод на орбиту еще 54 спутников, а также 8 аппаратов по экспериментальному проекту FOO Fighter.
Еще 1,41 миллиарда долларов запрошено на спутники средней околоземной орбиты (MEO). Первые 12 спутников этой группировки создаются компанией Millennium Space Systems, их запуск планируют начать в конце 2027 года. Вторая серия спутников - от BAE Systems - задерживается из-за сокращения финансирования конгрессом.
На 2026 финансовый год на эти низко- и среднеорбитальные программы выделили вдвое меньше: 1,7 миллиарда и 675,85 миллиона долларов соответственно.
В конце января РИА Новости, изучив заключение контрольно-бюджетного управления страны, выяснило, что министерство войны США может не справиться с задачей по созданию в запланированные сроки спутниковой системы выявления ракетных угроз.
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