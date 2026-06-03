ВС США сбили несколько иранских БПЛА над Кувейтом

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Американские системы ПВО сбили иранские беспилотники, которые пытались поразить американские войска в Кувейте.
- Иран запустил ракеты по Кувейту и Бахрейну, но они либо были сбиты, либо не долетели до цели.
ВАШИНГТОН, 3 июн - РИА Новости. Центральное командование ВС США (CENTCOM) заявило, что американские системы ПВО сбили иранские беспилотники, пытавшиеся поразить американские войска в Кувейте.
"Еще одна волна иранских дронов, пытавшихся атаковать американские войска в Кувейте, не достигла намеченных целей сегодня вечером. Средства ПВО Центрального командования США успешно сбили несколько дронов и не допустили нанесения вреда американскому персоналу или объектам", - написало командование в соцсети Х.
Корпус стражей исламской революции Ирана ранее заявил о нанесении ударов по американским военным объектам в ответ на американские атаки.