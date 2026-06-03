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ВС США сбили несколько иранских БПЛА над Кувейтом - РИА Новости, 03.06.2026
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04:46 03.06.2026
ВС США сбили несколько иранских БПЛА над Кувейтом

CENTCOM: ВС США сбили несколько иранских БПЛА над Кувейтом

© U.S. ArmyЗенитный ракетный комплекс Patriot
Зенитный ракетный комплекс Patriot - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© U.S. Army
Зенитный ракетный комплекс Patriot. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Американские системы ПВО сбили иранские беспилотники, которые пытались поразить американские войска в Кувейте.
  • Иран запустил ракеты по Кувейту и Бахрейну, но они либо были сбиты, либо не долетели до цели.
ВАШИНГТОН, 3 июн - РИА Новости. Центральное командование ВС США (CENTCOM) заявило, что американские системы ПВО сбили иранские беспилотники, пытавшиеся поразить американские войска в Кувейте.
Ранее командование заявило, что Иран запустил ракеты по Кувейту и Бахрейну, однако они либо были сбиты, либо не долетели до цели.
"Еще одна волна иранских дронов, пытавшихся атаковать американские войска в Кувейте, не достигла намеченных целей сегодня вечером. Средства ПВО Центрального командования США успешно сбили несколько дронов и не допустили нанесения вреда американскому персоналу или объектам", - написало командование в соцсети Х.
Корпус стражей исламской революции Ирана ранее заявил о нанесении ударов по американским военным объектам в ответ на американские атаки.
Военнослужащие Корпуса стражей исламской революции - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
США и Иран обменялись ударами
02:57
 
В миреКувейтИранБахрейнВооруженные силы СШАВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
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