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ВС США уничтожили иранские ракеты и дроны, выпущенные по Кувейту и Бахрейну - РИА Новости, 03.06.2026
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02:50 03.06.2026
ВС США уничтожили иранские ракеты и дроны, выпущенные по Кувейту и Бахрейну

CENTCOM: США уничтожили ракеты и дроны Ирана, выпущенные по Кувейту и Бахрейну

© Фото : U.S. Air Force / Senior Master Sgt. Matthew PlewИстребитель F-15E Strike Eagle ВВС США
Истребитель F-15E Strike Eagle ВВС США - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© Фото : U.S. Air Force / Senior Master Sgt. Matthew Plew
Истребитель F-15E Strike Eagle ВВС США. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Американские военные уничтожили несколько иранских баллистических ракет и беспилотников.
  • Две иранские ракеты, выпущенные по Кувейту, не долетели или разрушились в полете, а три ракеты, запущенные по Бахрейну, были перехвачены силами ПВО США и Бахрейна.
ВАШИНГТОН, 3 июн - РИА Новости. Американские военные уничтожили несколько иранских баллистических ракет и беспилотников, заявило центральное командование ВС США (CENTCOM), утверждая, что те были выпущены по Кувейту и Бахрейну.
"Две иранские ракеты, выпущенные по Кувейту, не долетели или разрушились в полете, а три ракеты, запущенные по Бахрейну, были немедленно перехвачены силами ПВО США и Бахрейна", - говорится в заявлении CENTCOM в соцсети X.
Незадолго до этого, утверждает командование, ВС США сбили три дрона-камикадзе, якобы запущенные Ираном в направлении гражданских моряков, которые на законных основаниях шли через региональные воды.
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