ВС США уничтожили иранские ракеты и дроны, выпущенные по Кувейту и Бахрейну

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Американские военные уничтожили несколько иранских баллистических ракет и беспилотников.
- Две иранские ракеты, выпущенные по Кувейту, не долетели или разрушились в полете, а три ракеты, запущенные по Бахрейну, были перехвачены силами ПВО США и Бахрейна.
ВАШИНГТОН, 3 июн - РИА Новости. Американские военные уничтожили несколько иранских баллистических ракет и беспилотников, заявило центральное командование ВС США (CENTCOM), утверждая, что те были выпущены по Кувейту и Бахрейну.