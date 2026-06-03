Барбашев рассказал, что помогло "Вегасу" победить на старте финала плей-офф

Краткий пересказ от РИА ИИ
- «Вегас Голден Найтс» обыграл «Каролину Харрикейнз» со счетом 5:4 в первом матче финальной серии Кубка Стэнли.
- Нападающий «Вегаса» Иван Барбашев подчеркнул важность сохранения спокойствия в решающих играх плей-офф НХЛ.
- Второй матч серии пройдет в Роли на домашнем льду «Каролины» в ночь на 5 июня по московскому времени.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Нападающий "Вегас Голден Найтс" Иван Барбашев после победы команды в первом матче финальной серии Кубка Стэнли против "Каролины Харрикейнз" подчеркнул важность сохранения спокойствия в решающих играх плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В ночь на среду "Вегас" в гостях обыграл "Каролину" со счетом 5:4 в первом матче финальной серии. Барбашев отметился заброшенной шайбой.
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"Обе команды сегодня сыграли хорошо. Было много голов, но, думаю, мы хорошо справились с тем, чтобы сохранить спокойствие. Особенно в первом периоде, когда соперник забросил две быстрые шайбы. Он уже не раз делал это в нынешнем плей-офф, мы видели подобное в серии с "Монреалем". Но мы сохранили спокойствие, вернулись в игру и в итоге победили", - сказал Барбашев в интервью после матча.
"У нас возрастная команда, в составе есть игроки, которые уже выигрывали Кубок Стэнли. В этом сезоне к нам также присоединились несколько опытных ребят. Думаю, поэтому спокойствие - часть нашего характера. Что бы ни случилось, мы его сохраняем. Перед второй игрой нужно просто отдохнуть. У нас был не самый удачный старт, особенно у нашего звена с Джеком Айкелом и Павлом Дорофеевым. Нам необходимо восстановиться. Кроме того, теперь мы лучше понимаем, как играет соперник. Так что главное сейчас - отдых и готовность ко второй игре", - добавил хоккеист.
Второй матч серии пройдет в Роли на домашнем льду "Каролины" в ночь на 5 июня по московскому времени.