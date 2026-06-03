Барбашев рассказал, что помогло "Вегасу" победить на старте финала плей-офф

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"Обе команды сегодня сыграли хорошо. Было много голов, но, думаю, мы хорошо справились с тем, чтобы сохранить спокойствие. Особенно в первом периоде, когда соперник забросил две быстрые шайбы. Он уже не раз делал это в нынешнем плей-офф, мы видели подобное в серии с "Монреалем". Но мы сохранили спокойствие, вернулись в игру и в итоге победили", - сказал Барбашев в интервью после матча.