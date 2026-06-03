Спецоперация, 3 июня: ВСУ потеряли до 1,3 тысячи военных

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Подразделения российских группировок, участвующих в специальной военной операции, за сутки улучшили тактическое положение, нанесли поражение украинским формированиям, заняли более выгодные рубежи и позиции, продолжили продвижение в глубину обороны противника, ВСУ потеряли до 1,3 тысячи военнослужащих, следует из сводки Минобороны РФ, опубликованной в среду.