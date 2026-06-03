Спецоперация, 3 июня: ВСУ потеряли до 1,3 тысячи военных

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Подразделения российских группировок за сутки улучшили тактическое положение, нанеся поражение украинским формированиям и продвинувшись в глубину обороны противника, ВСУ потеряли до 1,3 тысячи военнослужащих.
- Дрон ВСУ атаковал рейсовый автобус в Енакиево в ДНР 3 июня, в результате чего восемь человек погибли, десять госпитализированы, один получил помощь амбулаторно.
- Госсекретарь США Марко Рубио признал, что Соединенные Штаты явно занимают сторону киевского режима в переговорах по украинскому урегулированию.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Подразделения российских группировок, участвующих в специальной военной операции, за сутки улучшили тактическое положение, нанесли поражение украинским формированиям, заняли более выгодные рубежи и позиции, продолжили продвижение в глубину обороны противника, ВСУ потеряли до 1,3 тысячи военнослужащих, следует из сводки Минобороны РФ, опубликованной в среду.
Также украинские войска лишились танка Leopard, 11 броневиков, 72 автомобилей, 13 артиллерийских орудий, радиолокационной станции контрбатарейной борьбы, пяти станций радиоэлектронной борьбы и станции разведки воздушных целей.
Оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок ВС РФ нанесли поражение местам хранения, площадкам запуска беспилотников дальнего действия, объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.
Средства ПВО сбили шесть управляемых авиабомб, шесть снарядов HIMARS и 754 беспилотника самолетного типа.
МО РФ также сообщило, что в течение прошедшей ночи были сбиты 354 украинских беспилотника вне зоны СВО.
Теракт из злобы
Дрон ВСУ атаковал рейсовый автобус в Енакиево в ДНР 3 июня. По данным главы региона Дениса Пушилина, восемь человек погибли, десять госпитализированы, один получил помощь амбулаторно. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что киевский режим терпит поражение на поле боя, из-за чего вымещает злобу на мирных жителях. В интервью РИА Новости на ПМЭФ она отметила, что киевский режим ведет информационные кампании по примеру террористов ИГ (террористическая группировка, запрещена в России): крайне агрессивно подает информацию, искажая смысл. Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.
Приняли сторону
Госсекретарь США Марко Рубио признал, что Соединенные Штаты - это не беспристрастный наблюдатель в переговорах по украинскому урегулированию, явно занимает сторону киевского режима. Свои слова он подтвердил тезисами, что Штаты не предоставляют оружие России, а только Киеву, и наоборот - против Украины не вводят санкции. Как он также заявил, у конфликта на Украине нет военного решения, его можно урегулировать только дипломатическим путем. Кроме того, Рубио признался, что ждет хороших новостей по украинскому урегулированию в этом году.
Государства-члены НАТО уже потратили почти 6 миллиардов долларов на закупку американского оружия для Украины, сообщил генсек альянса Марк Рютте.
Европейцы, призываемые президентом Франции Эммануэлем Макроном, стремятся возобновить диалог с Россией, в позиции ЕС по вопросу диалога произошел сдвиг, пишет французская газета Monde со ссылкой на источники. По данным издания, Макрон на протяжении уже нескольких месяцев призывает других лидеров европейских стран к возобновлению диалога с Москвой и больше уже не одинок в своей позиции. Источник газеты, близкий к председателю Евросовета Антониу Коште, подтвердил, что в позиции ЕС по вопросу диалога с Россией произошел сдвиг. Кроме того, к возобновлению разговора с Москвой якобы призывает и Киев.
Венгрия могла бы оказать дипломатическую помощь для урегулирования на Украине и стать местом проведения переговоров, заявил венгерский премьер Петер Мадьяр, при этом он выразил мнение, что поставки оружия - это не гарантия безопасности для Украины.
Греция направила украинским властям официальный демарш из-за найденного 7 мая на греческом острове украинского морского дрона, сообщила газета "Катимерини" со ссылкой на пресс-секретаря греческого МИД Лану Зохиу. Издание написало, что Греция точно установила происхождение беспилотника. Афины дали понять Киеву, что им все известно о плане, и что для Греции крайне важно добиться от Украины признания ошибки и вывода всех оставшихся беспилотников этого типа из Средиземноморья.
Продолжают гибнуть
Украинские СМИ в среду сообщали о серии взрывов в Харькове, Днепропетровске, Николаеве, Сумах, подконтрольном ВСУ Запорожье, а также о взрыве в Сарнах Ровненской области.
Боевики из 425-го отдельного штурмового полка ВСУ "Скала" продолжают гибнуть в Сумской области, при этом получая официальный статус "без вести пропавших", сообщили РИА Новости в силовых структурах. Собеседник агентства отметил, что большая часть этих украинских военнослужащих ранее выполняла задачи инструкторов на полигонах в Харьковской области.
Штаб разведки ВСУ в Запорожской области попал под удар, в результате которого 18 военных ликвидированы, 40 получили ранения, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18