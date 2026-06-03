Рейтинг@Mail.ru
Спецоперация, 3 июня: ВСУ потеряли до 1,3 тысячи военных - РИА Новости, 03.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:44 03.06.2026

Спецоперация, 3 июня: ВСУ потеряли до 1,3 тысячи военных

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Подразделения российских группировок за сутки улучшили тактическое положение, нанеся поражение украинским формированиям и продвинувшись в глубину обороны противника, ВСУ потеряли до 1,3 тысячи военнослужащих.
  • Дрон ВСУ атаковал рейсовый автобус в Енакиево в ДНР 3 июня, в результате чего восемь человек погибли, десять госпитализированы, один получил помощь амбулаторно.
  • Госсекретарь США Марко Рубио признал, что Соединенные Штаты явно занимают сторону киевского режима в переговорах по украинскому урегулированию.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Подразделения российских группировок, участвующих в специальной военной операции, за сутки улучшили тактическое положение, нанесли поражение украинским формированиям, заняли более выгодные рубежи и позиции, продолжили продвижение в глубину обороны противника, ВСУ потеряли до 1,3 тысячи военнослужащих, следует из сводки Минобороны РФ, опубликованной в среду.
Также украинские войска лишились танка Leopard, 11 броневиков, 72 автомобилей, 13 артиллерийских орудий, радиолокационной станции контрбатарейной борьбы, пяти станций радиоэлектронной борьбы и станции разведки воздушных целей.
Вид на Зимний дворец с колоннады Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге. - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
"Не может достичь": налет дронов на Петербург накануне ПМЭФ поразил Запад
Вчера, 19:37
Оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок ВС РФ нанесли поражение местам хранения, площадкам запуска беспилотников дальнего действия, объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.
Средства ПВО сбили шесть управляемых авиабомб, шесть снарядов HIMARS и 754 беспилотника самолетного типа.
МО РФ также сообщило, что в течение прошедшей ночи были сбиты 354 украинских беспилотника вне зоны СВО.

Теракт из злобы

Дрон ВСУ атаковал рейсовый автобус в Енакиево в ДНР 3 июня. По данным главы региона Дениса Пушилина, восемь человек погибли, десять госпитализированы, один получил помощь амбулаторно. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что киевский режим терпит поражение на поле боя, из-за чего вымещает злобу на мирных жителях. В интервью РИА Новости на ПМЭФ она отметила, что киевский режим ведет информационные кампании по примеру террористов ИГ (террористическая группировка, запрещена в России): крайне агрессивно подает информацию, искажая смысл. Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.

Приняли сторону

Госсекретарь США Марко Рубио признал, что Соединенные Штаты - это не беспристрастный наблюдатель в переговорах по украинскому урегулированию, явно занимает сторону киевского режима. Свои слова он подтвердил тезисами, что Штаты не предоставляют оружие России, а только Киеву, и наоборот - против Украины не вводят санкции. Как он также заявил, у конфликта на Украине нет военного решения, его можно урегулировать только дипломатическим путем. Кроме того, Рубио признался, что ждет хороших новостей по украинскому урегулированию в этом году.
Государства-члены НАТО уже потратили почти 6 миллиардов долларов на закупку американского оружия для Украины, сообщил генсек альянса Марк Рютте.
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
Рубио оценил перспективы уступок от сторон конфликта на Украине
Вчера, 18:23
Европейцы, призываемые президентом Франции Эммануэлем Макроном, стремятся возобновить диалог с Россией, в позиции ЕС по вопросу диалога произошел сдвиг, пишет французская газета Monde со ссылкой на источники. По данным издания, Макрон на протяжении уже нескольких месяцев призывает других лидеров европейских стран к возобновлению диалога с Москвой и больше уже не одинок в своей позиции. Источник газеты, близкий к председателю Евросовета Антониу Коште, подтвердил, что в позиции ЕС по вопросу диалога с Россией произошел сдвиг. Кроме того, к возобновлению разговора с Москвой якобы призывает и Киев.
Венгрия могла бы оказать дипломатическую помощь для урегулирования на Украине и стать местом проведения переговоров, заявил венгерский премьер Петер Мадьяр, при этом он выразил мнение, что поставки оружия - это не гарантия безопасности для Украины.
Греция направила украинским властям официальный демарш из-за найденного 7 мая на греческом острове украинского морского дрона, сообщила газета "Катимерини" со ссылкой на пресс-секретаря греческого МИД Лану Зохиу. Издание написало, что Греция точно установила происхождение беспилотника. Афины дали понять Киеву, что им все известно о плане, и что для Греции крайне важно добиться от Украины признания ошибки и вывода всех оставшихся беспилотников этого типа из Средиземноморья.

Продолжают гибнуть

Украинские СМИ в среду сообщали о серии взрывов в Харькове, Днепропетровске, Николаеве, Сумах, подконтрольном ВСУ Запорожье, а также о взрыве в Сарнах Ровненской области.
Боевики из 425-го отдельного штурмового полка ВСУ "Скала" продолжают гибнуть в Сумской области, при этом получая официальный статус "без вести пропавших", сообщили РИА Новости в силовых структурах. Собеседник агентства отметил, что большая часть этих украинских военнослужащих ранее выполняла задачи инструкторов на полигонах в Харьковской области.
Штаб разведки ВСУ в Запорожской области попал под удар, в результате которого 18 военных ликвидированы, 40 получили ранения, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияУкраинаКиевМарко РубиоЭммануэль МакронДенис ПушилинВооруженные силы УкраиныЕвросоюзНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала