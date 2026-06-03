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ВС России за месяц сбили 200 дронов ВСУ под Харьковом - РИА Новости, 03.06.2026
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ВС России за месяц сбили 200 дронов ВСУ под Харьковом

РИА Новости: ВС РФ за месяц сбили 200 дронов ВСУ под Харьковом

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкЗРК "Тор-М2"
ЗРК Тор-М2 - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Подразделения 71-й мотострелковой дивизии 14-го армейского корпуса группировки «Север» уничтожили около 200 беспилотников ВСУ в Харьковской области за месяц.
  • Более 90 уничтоженных беспилотников были типа «Баба-Яга».
  • Поражение беспилотной авиации противника осуществлялось дистанционным подрывом, тараном, а также с помощью FPV-дронов с осколочно-фугасной боевой частью.
БЕЛГОРОД, 3 июн - РИА Новости. Подразделения 71-й мотострелковой дивизии 14-го армейского корпуса группировки "Север" уничтожили около 200 беспилотников ВСУ в Харьковской области за месяц, сообщил РИА Новости командир подразделения БПС с позывным "Сват".
"В ходе боевых дежурств расчетов БПС противовоздушной обороны, пунктов воздушного наблюдения и стрелков групп прикрытия (мобильных огневых групп) 71-й мотострелковой дивизии 14-го армейского корпуса группировки войск "Север" в течение месяца было уничтожено около 200 беспилотников различных типов ВСУ в Харьковской области, в том числе более 90 типа "Баба-Яга", - рассказал командир.
По его словам, поражение беспилотной авиации противника осуществлялось дистанционным подрывом, тараном, а также с помощью FPV-дронов с осколочно-фугасной боевой частью. В ночное время применялись беспилотники с тепловизионными камерами.
"Мы продолжаем выполнять задачи по созданию буферной зоны безопасности, и безопасности с воздуха это касается в первую очередь. Несмотря на то, что, противник не оставляет попыток наносить удары по гражданским, и, в целом наращивает число этих попыток, в нашей зоне ответственности у него не получается осуществить задуманное. И все благодаря наработанной системе, а также самоотверженности наших бойцов", - подчеркнул "Сват".
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