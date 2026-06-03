ВС России за месяц сбили 200 дронов ВСУ под Харьковом

По его словам, поражение беспилотной авиации противника осуществлялось дистанционным подрывом, тараном, а также с помощью FPV-дронов с осколочно-фугасной боевой частью. В ночное время применялись беспилотники с тепловизионными камерами.

"Мы продолжаем выполнять задачи по созданию буферной зоны безопасности, и безопасности с воздуха это касается в первую очередь. Несмотря на то, что, противник не оставляет попыток наносить удары по гражданским, и, в целом наращивает число этих попыток, в нашей зоне ответственности у него не получается осуществить задуманное. И все благодаря наработанной системе, а также самоотверженности наших бойцов", - подчеркнул "Сват".