Краткий пересказ от РИА ИИ
- Экипаж РСЗО «Град» 34-й бригады группировки войск «Север» за одну ночь уничтожил три укрепленных пункта ВСУ в Сумской области.
- Точные координаты вражеских позиций были получены от разведывательных беспилотников.
КУРСК, 3 июн - РИА Новости. Экипаж реактивной системы залпового огня "Град" 34-й бригады группировки войск "Север" за одну ночь уничтожил три укрепленных пункта ВСУ в Сумской области, сообщил РИА Новости командир взвода с позывным "Степь".
"За одну ночь экипаж БМ-21 РСЗО "Град" уничтожил три укрепленных пункта противника в Сумской области. Экипаж системы залпового огня получил точные координаты вражеских позиций от разведывательных беспилотников и провел три прицельных залпа по объектам", – сообщил агентству командир реактивного взвода группировки войск "Север" с позывным "Степь".
Он отметил, что все цели были успешно поражены.
"Град" уникален тем, что за 20 секунд может выпустить все 40 ракет своего боекомплекта, накрывая огнем площадь до 15-20 гектаров. Это оружие считается высокоэффективным для поражения обширных территорий", – добавил военнослужащий.