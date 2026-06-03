ВС России за ночь уничтожили три укрепленных пункта ВСУ в Сумской области

КУРСК, 3 июн - РИА Новости. Экипаж реактивной системы залпового огня "Град" 34-й бригады группировки войск "Север" за одну ночь уничтожил три укрепленных пункта ВСУ в Сумской области, сообщил РИА Новости командир взвода с позывным "Степь".

Он отметил, что все цели были успешно поражены.

"Град" уникален тем, что за 20 секунд может выпустить все 40 ракет своего боекомплекта, накрывая огнем площадь до 15-20 гектаров. Это оружие считается высокоэффективным для поражения обширных территорий", – добавил военнослужащий.