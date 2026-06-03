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ВС России за ночь уничтожили три укрепленных пункта ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 03.06.2026
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ВС России за ночь уничтожили три укрепленных пункта ВСУ в Сумской области

РСЗО "Град" РФ за ночь уничтожила три укрепленных пункта ВСУ в Сумской области

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета РСЗО "Град"
Боевая работа расчета РСЗО Град - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа расчета РСЗО "Град". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Экипаж РСЗО «Град» 34-й бригады группировки войск «Север» за одну ночь уничтожил три укрепленных пункта ВСУ в Сумской области.
  • Точные координаты вражеских позиций были получены от разведывательных беспилотников.
КУРСК, 3 июн - РИА Новости. Экипаж реактивной системы залпового огня "Град" 34-й бригады группировки войск "Север" за одну ночь уничтожил три укрепленных пункта ВСУ в Сумской области, сообщил РИА Новости командир взвода с позывным "Степь".
"За одну ночь экипаж БМ-21 РСЗО "Град" уничтожил три укрепленных пункта противника в Сумской области. Экипаж системы залпового огня получил точные координаты вражеских позиций от разведывательных беспилотников и провел три прицельных залпа по объектам", – сообщил агентству командир реактивного взвода группировки войск "Север" с позывным "Степь".
Он отметил, что все цели были успешно поражены.
"Град" уникален тем, что за 20 секунд может выпустить все 40 ракет своего боекомплекта, накрывая огнем площадь до 15-20 гектаров. Это оружие считается высокоэффективным для поражения обширных территорий", – добавил военнослужащий.
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