Расчеты FPV-дронов "Севера" уничтожили гаубицу ВСУ в Сумской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Расчеты ударных FPV-дронов группировки войск «Север» уничтожили гаубицу ВСУ М-101 американского производства калибра 105 мм в Сумской области.
- За четыре дня это уже вторая гаубица М-101, уничтоженная расчетами в Сумской области.
КУРСК, 3 июн - РИА Новости. Расчеты ударных FPV-дронов группировки войск "Север" уничтожили гаубицу ВСУ М-101 американского производства калибра 105 мм в Сумской области, сообщил РИА Новости командир батальона с позывным "Велес".
"Разведывательные подразделения через свои БпЛА выявили огневую позицию артиллерийского орудия ВСУ в лесополосе. После уточнения информации цель была определена как гаубица М-101 американского производства", – сообщил агентству командир батальона группы войск "Север" с позывным "Велес".
Военнослужащий отметил, что путем слаженной работы расчетов FPV-дронов, после нескольких ударов цель была полностью уничтожена.
"За четыре дня это уже вторая гаубица М-101, уничтоженная нашими расчетами в Сумской области", – сообщил он.