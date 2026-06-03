Расчеты FPV-дронов "Севера" уничтожили гаубицу ВСУ в Сумской области

КУРСК, 3 июн - РИА Новости. Расчеты ударных FPV-дронов группировки войск "Север" уничтожили гаубицу ВСУ М-101 американского производства калибра 105 мм в Сумской области, сообщил РИА Новости командир батальона с позывным "Велес".

Военнослужащий отметил, что путем слаженной работы расчетов FPV-дронов, после нескольких ударов цель была полностью уничтожена.

"За четыре дня это уже вторая гаубица М-101, уничтоженная нашими расчетами в Сумской области", – сообщил он.