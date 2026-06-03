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Расчеты FPV-дронов "Севера" уничтожили гаубицу ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 03.06.2026
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Расчеты FPV-дронов "Севера" уничтожили гаубицу ВСУ в Сумской области

РИА Новости: дроноводы "Севера" уничтожили гаубицу ВСУ в Сумской области

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Расчеты ударных FPV-дронов группировки войск «Север» уничтожили гаубицу ВСУ М-101 американского производства калибра 105 мм в Сумской области.
  • За четыре дня это уже вторая гаубица М-101, уничтоженная расчетами в Сумской области.
КУРСК, 3 июн - РИА Новости. Расчеты ударных FPV-дронов группировки войск "Север" уничтожили гаубицу ВСУ М-101 американского производства калибра 105 мм в Сумской области, сообщил РИА Новости командир батальона с позывным "Велес".
"Разведывательные подразделения через свои БпЛА выявили огневую позицию артиллерийского орудия ВСУ в лесополосе. После уточнения информации цель была определена как гаубица М-101 американского производства", – сообщил агентству командир батальона группы войск "Север" с позывным "Велес".
Военнослужащий отметил, что путем слаженной работы расчетов FPV-дронов, после нескольких ударов цель была полностью уничтожена.
"За четыре дня это уже вторая гаубица М-101, уничтоженная нашими расчетами в Сумской области", – сообщил он.
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