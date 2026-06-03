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Корпус "Севера" в мае уничтожил более 30 единиц техники ВСУ - РИА Новости, 03.06.2026
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Корпус "Севера" в мае уничтожил более 30 единиц техники ВСУ

РИА Новости: дроноводы "Севера" в мае уничтожили более 30 единиц техники ВСУ

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Расчеты беспилотных систем 11-го армейского корпуса группировки «Север» в мае уничтожили более 30 единиц автомобильной и роботизированной техники ВСУ.
  • Огневое поражение наносилось после выявления целей в ходе мониторинга дорог и логистических маршрутов.
  • Уничтожение техники позволяет дезорганизовать логистику ВСУ.
БЕЛГОРОД, 3 июн - РИА Новости. Расчеты беспилотных систем 11-го армейского корпуса группировки "Север" в мае уничтожили более 30 единиц автомобильной и роботизированной техники ВСУ, сообщил РИА Новости начальник огневого поражения корпуса с позывным "Карта".
"Подразделения беспилотных систем 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" уничтожили более 15 автомобилей ВСУ, квадроциклов и багги, а также более 15 роботизированных комплексов, которые используются в перевозке грузов и ротационных мероприятиях ВСУ", - сказал офицер.
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Он отметил, что огневое поражение наносилось после выявления целей в ходе мониторинга дорог и логистических маршрутов. Эти пути используются для подвоза продовольствия, материальных средств, горюче-смазочных материалов и боеприпасов к линии боевого соприкосновения.
"Карта" сообщил, что воздушная разведка ведет постоянный контроль местности, а операторы ударных беспилотников находятся на боевом дежурстве. После обнаружения цели координаты передаются командованию, затем применяются FPV-дроны и коптеры со сбрасываемыми боеприпасами. Инженеры снаряжают аппараты осколочно-фугасными или кумулятивными зарядами в зависимости от типа цели.
По его словам, уничтожение техники, задействованной в доставке грузов и ротации, позволяет дезорганизовать логистику ВСУ.
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