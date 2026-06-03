Краткий пересказ от РИА ИИ Расчеты беспилотных систем 11-го армейского корпуса группировки «Север» в мае уничтожили более 30 единиц автомобильной и роботизированной техники ВСУ.

Огневое поражение наносилось после выявления целей в ходе мониторинга дорог и логистических маршрутов.

Уничтожение техники позволяет дезорганизовать логистику ВСУ.

БЕЛГОРОД, 3 июн - РИА Новости. Расчеты беспилотных систем 11-го армейского корпуса группировки "Север" в мае уничтожили более 30 единиц автомобильной и роботизированной техники ВСУ, сообщил РИА Новости начальник огневого поражения корпуса с позывным "Карта".

"Подразделения беспилотных систем 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" уничтожили более 15 автомобилей ВСУ , квадроциклов и багги, а также более 15 роботизированных комплексов, которые используются в перевозке грузов и ротационных мероприятиях ВСУ", - сказал офицер.

Он отметил, что огневое поражение наносилось после выявления целей в ходе мониторинга дорог и логистических маршрутов. Эти пути используются для подвоза продовольствия, материальных средств, горюче-смазочных материалов и боеприпасов к линии боевого соприкосновения.

"Карта" сообщил, что воздушная разведка ведет постоянный контроль местности, а операторы ударных беспилотников находятся на боевом дежурстве. После обнаружения цели координаты передаются командованию, затем применяются FPV-дроны и коптеры со сбрасываемыми боеприпасами. Инженеры снаряжают аппараты осколочно-фугасными или кумулятивными зарядами в зависимости от типа цели.