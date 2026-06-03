Краткий пересказ от РИА ИИ
- Расчеты беспилотных систем группировки войск «Север» за сутки обнаружили и уничтожили 16 пикапов ВСУ на сумском направлении.
- Для уничтожения применялись ударные FPV-дроны и ударные БПЛА самолетного типа «Молния-2».
- Расчеты ударных БПЛА ежедневно уничтожают боевую технику, склады с боеприпасами и топливом, живую силу ВСУ и оказывают поддержку в продвижении штурмовых подразделений.
КУРСК, 3 июн - РИА Новости. Расчеты беспилотных систем группировки войск "Север" за сутки обнаружили и уничтожили 16 пикапов ВСУ на сумском направлении, сообщил РИА Новости командир батальона с позывным "Скат".
"Расчеты разведывательных дронов осуществляют круглосуточное дежурство в зоне ответственности. За сутки в Сумской области расчетами батальона было обнаружено и уничтожено 16 пикапов противника. Для уничтожения применялись ударные FPV-дроны, и ударные БПЛА самолетного типа "Молния-2", - сообщил командир батальона с позывным "Скат".
Военнослужащий отметил, что расчеты ударных БПЛА ежедневно уничтожают боевые бронированные машины, в том числе иностранного производства, а также склады с боеприпасами и топливом, живую силу ВСУ, срывают ротации и попытки контратак противника. "Оказывают поддержку в продвижении наших штурмовых подразделений", – говорится в сообщении.