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Дроноводы "Севера" за сутки уничтожили 16 пикапов ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 03.06.2026
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Дроноводы "Севера" за сутки уничтожили 16 пикапов ВСУ в Сумской области

РИА Новости: дроноводы "Севера" уничтожили 16 пикапов ВСУ в Сумской области

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Расчеты беспилотных систем группировки войск «Север» за сутки обнаружили и уничтожили 16 пикапов ВСУ на сумском направлении.
  • Для уничтожения применялись ударные FPV-дроны и ударные БПЛА самолетного типа «Молния-2».
  • Расчеты ударных БПЛА ежедневно уничтожают боевую технику, склады с боеприпасами и топливом, живую силу ВСУ и оказывают поддержку в продвижении штурмовых подразделений.
КУРСК, 3 июн - РИА Новости. Расчеты беспилотных систем группировки войск "Север" за сутки обнаружили и уничтожили 16 пикапов ВСУ на сумском направлении, сообщил РИА Новости командир батальона с позывным "Скат".
"Расчеты разведывательных дронов осуществляют круглосуточное дежурство в зоне ответственности. За сутки в Сумской области расчетами батальона было обнаружено и уничтожено 16 пикапов противника. Для уничтожения применялись ударные FPV-дроны, и ударные БПЛА самолетного типа "Молния-2", - сообщил командир батальона с позывным "Скат".
Военнослужащий отметил, что расчеты ударных БПЛА ежедневно уничтожают боевые бронированные машины, в том числе иностранного производства, а также склады с боеприпасами и топливом, живую силу ВСУ, срывают ротации и попытки контратак противника. "Оказывают поддержку в продвижении наших штурмовых подразделений", – говорится в сообщении.
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