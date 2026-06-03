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ВС России уничтожили пункты управления БПЛА ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 03.06.2026
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ВС России уничтожили пункты управления БПЛА ВСУ в Сумской области

Расчеты ТОС-1А "Севера" уничтожили пункты управления БПЛА ВСУ в Сумской области

© РИА Новости / Александр Мельников | Перейти в медиабанкТяжелая огнеметная система ТОС-1А "Солнцепек"
Тяжелая огнеметная система ТОС-1А Солнцепек - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Александр Мельников
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Тяжелая огнеметная система ТОС-1А "Солнцепек". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Расчеты ТОС-1А «Солнцепек» группы войск «Север» уничтожили два пункта управления БПЛА, два опорных пункта и живую силу ВСУ в Сумской области.
  • Огневые удары были нанесены после корректировок, полученных от операторов беспилотных систем.
КУРСК, 3 июн - РИА Новости. Расчеты ТОС-1А "Солнцепек" группы войск "Север" уничтожили в темное время суток два пункта управления БПЛА, 2 опорных пункта и живую силу ВСУ в Сумской области, сообщил РИА Новости источник в группировке войск.
"В темное время суток ... расчеты тяжелых огнеметных систем ТОС-1А, получив боевую задачу, вывели боевые машины на закрытые огневые позиции и нанесли пристрелочные выстрелы", – сообщили агентству в группировке войск "Север".
Уточняется, что после корректировок, полученных от операторов беспилотных систем, были нанесены огневые удары и уничтожены все цели.
"В результате нанесенных огневых ударов были уничтожены 2 пункта управления БПЛА, 2 опорных пункта и более 20 солдат ВСУ", – сообщил источник.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьСумская областьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФТОС-1А "Солнцепек"
 
 
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