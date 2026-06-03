ВС России уничтожили пункты управления БПЛА ВСУ в Сумской области

КУРСК, 3 июн - РИА Новости. Расчеты ТОС-1А "Солнцепек" группы войск "Север" уничтожили в темное время суток два пункта управления БПЛА, 2 опорных пункта и живую силу ВСУ в Сумской области, сообщил РИА Новости источник в группировке войск.