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ВС России за ночь уничтожили 60 солдат ВСУ в Харьковской и Сумской областях - РИА Новости, 03.06.2026
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06:01 03.06.2026 (обновлено: 06:02 03.06.2026)
ВС России за ночь уничтожили 60 солдат ВСУ в Харьковской и Сумской областях

Артиллеристы "Севера" ночью уничтожили 60 военных ВСУ в двух областях

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские артиллерийские расчеты уничтожили более 60 украинских солдат, а также военную технику в Сумской и Харьковской областях.
  • Артиллерийские расчеты группировки войск «Север» выполнили более 370 огневых задач, из них свыше 60 в рамках контрбатарейной борьбы.
КУРСК, 3 июн - РИА Новости. Российские расчеты артиллерии за ночь уничтожили в Сумской и Харьковской областях более 60 украинских солдат, гаубицу, миномет, 11 пунктов управления БПЛА и 12 единиц бронированной автомобильной техники ВСУ, сообщил РИА Новости источник в группировке войск "Север".
"Артиллерийские расчеты группировки войск "Север" в темное время суток выполнили более 370 огневых задач, из них свыше 60 в рамках контрбатарейной борьбы. В результате нанесения огневых ударов уничтожено 60 солдат ВСУ, пушка-гаубица Д-20, САУ 2С1 "Гвоздика", САУ "Паладин", 120-миллиметровый миномет", – сообщил собеседник агентства.
Кроме того, было уничтожено 11 пунктов управления БПЛА ВСУ и 12 единиц бронированной автомобильной техники, отметил он.
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