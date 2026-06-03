ВС России за ночь уничтожили 60 солдат ВСУ в Харьковской и Сумской областях

КУРСК, 3 июн - РИА Новости. Российские расчеты артиллерии за ночь уничтожили в Сумской и Харьковской областях более 60 украинских солдат, гаубицу, миномет, 11 пунктов управления БПЛА и 12 единиц бронированной автомобильной техники ВСУ, сообщил РИА Новости источник в группировке войск "Север".