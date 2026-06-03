Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российские артиллерийские расчеты уничтожили более 60 украинских солдат, а также военную технику в Сумской и Харьковской областях.
- Артиллерийские расчеты группировки войск «Север» выполнили более 370 огневых задач, из них свыше 60 в рамках контрбатарейной борьбы.
КУРСК, 3 июн - РИА Новости. Российские расчеты артиллерии за ночь уничтожили в Сумской и Харьковской областях более 60 украинских солдат, гаубицу, миномет, 11 пунктов управления БПЛА и 12 единиц бронированной автомобильной техники ВСУ, сообщил РИА Новости источник в группировке войск "Север".
"Артиллерийские расчеты группировки войск "Север" в темное время суток выполнили более 370 огневых задач, из них свыше 60 в рамках контрбатарейной борьбы. В результате нанесения огневых ударов уничтожено 60 солдат ВСУ, пушка-гаубица Д-20, САУ 2С1 "Гвоздика", САУ "Паладин", 120-миллиметровый миномет", – сообщил собеседник агентства.
Кроме того, было уничтожено 11 пунктов управления БПЛА ВСУ и 12 единиц бронированной автомобильной техники, отметил он.