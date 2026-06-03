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Один расчет БПЛА за месяц пресек четыре попытки ВСУ форсировать Днепр - РИА Новости, 03.06.2026
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Один расчет БПЛА за месяц пресек четыре попытки ВСУ форсировать Днепр

РИА Новости: расчет БПЛА за месяц пресек четыре попытки ВСУ форсировать Днепр

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Расчет БПЛА десантников за месяц пресек четыре попытки боевиков ВСУ переправиться с правого берега Днепра на левый.
  • Попытки форсировать Днепр пресекаются с помощью разведывательных и ударных БПЛА.
  • Для обнаружения попыток переправы использовался дрон «Орлан», а для пресечения — FPV-дроны.
ГЕНИЧЕСК, 3 июн — РИА Новости. Один расчет БПЛА десантников за месяц пресек четыре попытки боевиков ВСУ переправиться с оккупированного Киевом правого берега Днепра на левый, контролируемый Россией берег в Херсонской области, сообщил РИА Новости старший оператор батальона войск беспилотных систем 98-й дивизии ВДВ с позывным "Грин".
"Совершались попытки. Пробовали делать это на лодках, но лодки топили. За последний месяц пресечено четыре попытки переправиться на левый берег. До берега не доплывали", — сказал десантник 98-й гвардейской воздушно-десантной Свирской краснознаменной орденов Кутузова и Александра Невского дивизии.
Собеседник агентства пояснил, что на сегодняшний день попытки боевиков форсировать Днепр пресекаются с помощью разведывательных и ударных БПЛА.
"FPV-дроны — это как управляемый снаряд сейчас. Это сильно проще и упрощает отражение любых атак противника. Находили с помощью "Орлана", передавали информацию командованию, туда отправлялся наш FPV-дрон, иногда несколько", — заключил военный.
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