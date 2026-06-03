Один расчет БПЛА за месяц пресек четыре попытки ВСУ форсировать Днепр

Краткий пересказ от РИА ИИ Расчет БПЛА десантников за месяц пресек четыре попытки боевиков ВСУ переправиться с правого берега Днепра на левый.

Попытки форсировать Днепр пресекаются с помощью разведывательных и ударных БПЛА.

Для обнаружения попыток переправы использовался дрон «Орлан», а для пресечения — FPV-дроны.

ГЕНИЧЕСК, 3 июн — РИА Новости. Один расчет БПЛА десантников за месяц пресек четыре попытки боевиков ВСУ переправиться с оккупированного Киевом правого берега Днепра на левый, контролируемый Россией берег в Херсонской области, сообщил РИА Новости старший оператор батальона войск беспилотных систем 98-й дивизии ВДВ с позывным "Грин".

"Совершались попытки. Пробовали делать это на лодках, но лодки топили. За последний месяц пресечено четыре попытки переправиться на левый берег. До берега не доплывали", — сказал десантник 98-й гвардейской воздушно-десантной Свирской краснознаменной орденов Кутузова и Александра Невского дивизии.

Собеседник агентства пояснил, что на сегодняшний день попытки боевиков форсировать Днепр пресекаются с помощью разведывательных и ударных БПЛА.