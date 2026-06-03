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Бойцы рассказали подробности освобождения Новоподгородного - РИА Новости, 03.06.2026
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Бойцы рассказали подробности освобождения Новоподгородного

Штурмовики и разведчики рассказали подробности освобождения Новоподгородного

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Российские военнослужащие в зоне СВО . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Военнослужащие группировки войск "Центр" рассказали подробности освобождения населенного пункта Новоподгородное на днепропетровском направлении.
  • На подступах к селу противник создал мощный укрепрайон: железобетонные укрепления, глубокие рвы, колючую проволоку и "путанку".
  • Главной сложностью был очень длинный маршрут, поэтому часто приходилось останавливаться, чтобы передохнуть и собраться с силами.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Военнослужащие группировки войск "Центр" рассказали подробности освобождения населенного пункта Новоподгородное на днепропетровском направлении спецоперации, сообщили в Минобороны России.
Военнослужащие штурмового отряда 433-го мотострелкового полка и разведчики 1435-го мотострелкового полка 27-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск "Центр" рассказали подробности выполнения боевой задачи по освобождению 29 мая населенного пункта Новоподгородное в Днепропетровской области от формирований ВСУ.
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По информации военного ведомства, на подступах к селу противник создал мощный укрепрайон: железобетонные укрепления, глубокие рвы, колючую проволоку и "путанку".
"Очень плотно укрепился противник в этом населенном пункте в плане рвов, зубьев дракона, путанка, колючая проволока. Прежде чем отправить ту или иную разведгруппу, путем артиллерийской работы максимально прорабатывается и изучается маршрут, чтобы ту же путанку можно было без труда обойти или уничтожить", - рассказал командир взвода наблюдения разведывательной роты РФ Артем Астафьев.
По его словам, у противника в зоне СВО везде одинаковая тактика – погодные условия и наземная разведка.
"У противника все везде, можно сказать, под копирку. ВСУ, используя погодные условия и наземную разведку, пытались нанести урон, но бойцы РФ сразу же их обнаруживали", - пояснял командир взвода.
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В Минобороны отметили, что большие открытые участки местности штурмовики преодолевали в составе боевых двоек, чтобы не привлекать внимание противника, который вел непрерывное наблюдение с БПЛА днем и ночью.
"Водили штурмовиков двойками для того, чтобы не привлекать внимание противника, потому что он делил данные участки по секторам и постоянно вел непрерывное наблюдение с БПЛА, что осложняло передвижение российских военнослужащих по маршруту. Однако это не мешало нам двигаться как в дневное, так и в ночное время, используя антидроновое одеяло, чтобы в тепловизор не было видно", - уточнил Дамир Чапаев, командир штурмового отряда 433-го мотострелкового полка.
Он подчеркнул, что главной сложностью был очень длинный маршрут, поэтому часто приходилось останавливаться, чтобы передохнуть, собраться с силами и двигаться дальше, готовясь к решающему штурму.
"Главной сложностью был очень длинный маршрут, он составлял порядка 22 километров, поэтому на открытых участках приходилось проходить в ускоренном темпе. Чтобы были силы у солдата, он смог нормально перевести дух и приготовиться к атаке, делались промежуточные точки", - поделился Чапаев.
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По словам оператора FPV-дрона разведывательной роты РФ, противник пытался выстраивать логистику с помощью дронов "Баба-Яга".
"С помощью агродрона "Баба-Яга" противник пытался установить некую логистику, но мы ее обрубаем", - рассказал Александр Дуванов, оператор FPV-дрона разведывательной роты.
Помимо этого, была проблема с местонахождением поселка, добавил он.
"Была одна проблема, которая затрудняла радиовидимость при низком опускании российского дрона, и это железная дорога, которая находилась рядом с Новоподгородным. Поэтому рядом с ней российская "птичка" теряла видео и управление", - поделился боец.
Дуванов отметил, что вскоре проблема была решена дронами-ретрансляторами.
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"Вскоре добились улучшения благодаря дронам-ретрансляторам, которые висели в воздухе и передавали картинку другого дрона, так как главная задача в тактическом плане – это обеспечить безопасность российских штурмовиков, штурмовых групп и разведгрупп, чтобы они дошли до позиции живыми", - подытожил оператор FPV-дрона.
В Минобороны отметили, что с воздуха выявлялись места дислокации живой силы противника, после чего наносился удар дроном.
"Попытки ротации противника также пресекались операторами ударных дронов – техника подвоза быстро выявлялась и уничтожалась. Основное снабжение ВСУ осуществлялось с помощью тяжелых коптеров и наземных роботизированных комплексов, которые также уничтожались", - говорится в сообщении.
Взятие под контроль 29 мая 2026 года населенного пункта Новоподгородное в Днепропетровской области создает условия для дальнейшего продвижения подразделений группировки войск "Центр" на данном направлении в зоне СВО.
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