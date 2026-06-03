Совфед одобрил закон о наделении ФСО дополнительными полномочиями

Краткий пересказ от РИА ИИ Совфед одобрил закон, который предлагает возложить на ФСО задачи по прогнозированию и выявлению угрозы безопасности в отношении охраняемых объектов.

Руководитель ФСО будет иметь право определять полномочия должностных лиц по применению поощрений и дисциплинарных взысканий к подчиненным военнослужащим.

С 1 сентября текущего года обеспечение жилыми помещениями военнослужащих органов госохраны и членов их семей будет осуществляться федеральными органами, в ведении которых находятся соответствующие объекты.

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Сенаторы одобрили закон, которым предлагается возложить на ФСО прогнозирование и выявление угрозы безопасности в отношении охраняемых объектов.

В соответствии с документом, с учетом задач, выполняемых ФСО, на органы госохраны возлагается прогнозирование и выявление угрозы безопасности не только в отношении объектов государственной охраны (мест пребывания и передвижения охраняемых лиц), но и в отношении охраняемых объектов (зданий, сооружений, земельных и водных объектов).

Кроме того, руководитель ФСО наделяется правом определять полномочия должностных лиц органов госохраны по применению поощрений и дисциплинарных взысканий к подчиненным военнослужащим.

Уточняется, что с 1 сентября текущего года обеспечение жилыми помещениями специализированного жилищного фонда военнослужащих органов госохраны, которые выполняют задачи по обеспечению организации и функционирования связи для нужд органов госвласти на отдельных объектах федеральных органов исполнительной власти, а также совместно проживающих с ними членов их семей, осуществляется теми федеральными органами, в ведении которых находятся такие объекты.

Перечень этих объектов и порядок обеспечения жильем будет определяться нормативным правовым актом, издаваемым соответствующим федеральным органом совместно с ФСО.