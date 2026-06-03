Совфед одобрил закон о штрафах для мигрантов за отказ от медосмотра

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон о штрафах для иностранных граждан за отказ или уклонение от обязательного медицинского освидетельствования.

Кроме того, закон вводит штрафы за нарушение порядка проведения медосвидетельствования иностранцев на наркотики, опасные инфекции и ВИЧ. Для граждан штраф составит от 25 до 100 тысяч рублей, для должностных лиц - от 100 до 200 тысяч рублей, для юридических лиц - от 300 тысяч до 1 миллиона рублей либо приостановление деятельности на срок от 14 до 90 суток.