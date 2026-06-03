Совфед одобрил закон о штрафах для мигрантов за отказ от медосмотра

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Совфед одобрил закон о наказании для мигрантов за отказ или уклонение от обязательного медосвидетельствования.
- За это иностранцам будет грозить штраф от 25 до 50 тысяч рублей с административным выдворением за пределы России.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон о штрафах для иностранных граждан за отказ или уклонение от обязательного медицинского освидетельствования.
Документом устанавливается, что за отказ или уклонение от медосвидетельствования иностранцу грозит штраф от 25 до 50 тысяч рублей с административным выдворением за пределы РФ. Если такой штраф не будет уплачен в срок, сумма увеличивается вдвое, также с возможным выдворением.
Кроме того, закон вводит штрафы за нарушение порядка проведения медосвидетельствования иностранцев на наркотики, опасные инфекции и ВИЧ. Для граждан штраф составит от 25 до 100 тысяч рублей, для должностных лиц - от 100 до 200 тысяч рублей, для юридических лиц - от 300 тысяч до 1 миллиона рублей либо приостановление деятельности на срок от 14 до 90 суток.
Также закрепляется норма, в соответствии с которой в случае обнаружения в ходе одной проверки сразу нескольких одинаковых нарушений штраф могут выписать за каждое отдельно.
Закон вступит в силу со дня официального опубликования.