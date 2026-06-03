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Совфед одобрил арест имущества уехавших россиян, дискредитирующих армию - РИА Новости, 03.06.2026
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13:14 03.06.2026
Совфед одобрил арест имущества уехавших россиян, дискредитирующих армию

СФ одобрил закон об аресте имущества уехавших россиян, дискредитирующих армию

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЗаседание Совета Федерации
Заседание Совета Федерации - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Совфед одобрил закон, предусматривающий арест имущества россиян, находящихся за пределами страны и совершивших административные правонарушения против ее интересов.
  • В перечень вошли дискредитация армии, призывы к введению санкций, пропаганда нацистской символики, производство и распространение экстремистских материалов.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Совфед на заседании в среду одобрил закон, предусматривающий арест имущества, включая деньги на банковских счетах, граждан России, находящихся за пределами страны и совершивших административные правонарушения против интересов РФ.
Как отмечается в пояснительной записке, с начала СВО участились случаи совершения гражданами России, находящимися за границей, публичных действий против конституционного строя и безопасности РФ.
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В перечень правонарушений против интересов страны, за которые россиян будут судить, вошли, в частности, дискредитация Вооруженных сил РФ, призывы к введению санкций против России, пропаганда нацистской символики, производство и распространение экстремистских материалов, а также неуплата штрафа за такие правонарушения.
Законом предусматривается арест имущества лиц, привлекаемых к ответственности, в том числе денежных средств на счетах в банках. Стоимость арестованного имущества, согласно поправкам, не ограничена размером штрафа.
Кроме того, если лицо находится за границей и нет возможности его уведомить, суд обязан назначить ему защитника, а в случае прекращения дела издержки на его оплату возмещаются за счет федерального бюджета.
Закон вступает в силу с 1 сентября 2026 года.
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