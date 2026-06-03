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Совфед призвал ООН осудить давление США на Кубу - РИА Новости, 03.06.2026
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10:23 03.06.2026
Совфед призвал ООН осудить давление США на Кубу

Совфед призвал ООН и парламенты мира осудить давление США на Кубу

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации России
Здание Совета Федерации России - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Мария Девахина
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Совет Федерации призвал ООН и международные парламентские организации осудить давление США на Кубу и выступить за отмену блокады острова.
  • Сенаторы выразили обеспокоенность действиями США, направленными на создание условий для вооруженной интервенции против Кубы.
  • Российские парламентарии констатировали, что агрессивные действия США противоречат международному праву и угрожают безопасности в Карибском бассейне.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Совет Федерации на заседании в среду принял обращение с призывом к ООН и парламентам мира осудить беспрецедентное давление США на Кубу и выступить за отмену блокады острова.
"Совет Федерации ФС РФ призывает ООН, Межпарламентский союз и иные международные парламентские организации, парламенты иностранных государств осудить беспрецедентное силовое давление США на Республику Куба, выступить за безоговорочную отмену экономической, торговой, финансовой, а также энергетической блокады, введенной США против Республики Куба, потребовать от Вашингтона незамедлительно прекратить проведение агрессивной политики в отношении Острова свободы", - говорится в тексте обращения.
Сенаторы также выразили глубокую обеспокоенность действиями США, направленными на создание условий для вооруженной интервенции против Кубы, и решительно осудили развертывание ударной группы ВМС США в районе Карибского бассейна.
"Агрессивные действия США находятся в вопиющем противоречии с общепризнанными принципами и нормами международного права, положениями Устава Организации Объединенных Наций, ведут к нарушению законных прав и свобод граждан Республики Куба и страданиям кубинского народа, несут серьезную угрозу безопасности и стабильности в регионе Карибского бассейна", - констатировали российские парламентарии.
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