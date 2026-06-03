В Смоленской области при атаке дронов ВСУ погибли два сотрудника МЧС

Краткий пересказ от РИА ИИ В Ершичском муниципальном округе Смоленской области при тушении пожара после атаки украинского дрона погибли два сотрудника МЧС.

Еще двое пожарных и один мирный житель получили легкие ранения.

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. При налете украинских дронов на Смоленскую область погибли два сотрудника МЧС, сообщил губернатор Василий Анохин.

"В Ершичском муниципальном округе в результате падения обломков вражеского беспилотника при тушении пожара погибли два сотрудника расчета 30 ПСЧ ГУ МЧС России по Смоленской области", — написал он на платформе " Макс ".

Еще двое пожарных и один мирный житель получили легкие ранения, добавил губернатор.

Он выразил соболезнования родным и близким погибших и пообещал оказать родственникам всю необходимую помощь.

По информации Анохина , минувшей ночью ВСУ в очередной раз пытались атаковать важные инфраструктурные объекты Смоленской области . Над регионом сбили 31 беспилотник.

Согласно сводке Минобороны, всего за ночь силы ПВО перехватили и уничтожили 354 украинских дрона.