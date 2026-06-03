В Смоленской области при атаке дронов ВСУ погибли два сотрудника МЧС

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Ершичском муниципальном округе Смоленской области при тушении пожара после атаки украинского дрона погибли два сотрудника МЧС.
- Еще двое пожарных и один мирный житель получили легкие ранения.
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. При налете украинских дронов на Смоленскую область погибли два сотрудника МЧС, сообщил губернатор Василий Анохин.
Еще двое пожарных и один мирный житель получили легкие ранения, добавил губернатор.
Он выразил соболезнования родным и близким погибших и пообещал оказать родственникам всю необходимую помощь.
По информации Анохина, минувшей ночью ВСУ в очередной раз пытались атаковать важные инфраструктурные объекты Смоленской области. Над регионом сбили 31 беспилотник.
Согласно сводке Минобороны, всего за ночь силы ПВО перехватили и уничтожили 354 украинских дрона.
ВСУ ежедневно пытаются атаковать беспилотниками гражданские объекты на территории России. Системы ПВО уничтожают большинство аппаратов. В ответ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК противника.
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22 июня 2022, 17:18