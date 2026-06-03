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В Смоленской области при атаке дронов ВСУ погибли два сотрудника МЧС - РИА Новости, 03.06.2026
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08:46 03.06.2026 (обновлено: 09:34 03.06.2026)
В Смоленской области при атаке дронов ВСУ погибли два сотрудника МЧС

В Смоленской области из-за атаки украинских БПЛА погибли два сотрудника МЧС

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Ершичском муниципальном округе Смоленской области при тушении пожара после атаки украинского дрона погибли два сотрудника МЧС.
  • Еще двое пожарных и один мирный житель получили легкие ранения.
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. При налете украинских дронов на Смоленскую область погибли два сотрудника МЧС, сообщил губернатор Василий Анохин.
"В Ершичском муниципальном округе в результате падения обломков вражеского беспилотника при тушении пожара погибли два сотрудника расчета 30 ПСЧ ГУ МЧС России по Смоленской области", — написал он на платформе "Макс".
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Еще двое пожарных и один мирный житель получили легкие ранения, добавил губернатор.
Он выразил соболезнования родным и близким погибших и пообещал оказать родственникам всю необходимую помощь.
По информации Анохина, минувшей ночью ВСУ в очередной раз пытались атаковать важные инфраструктурные объекты Смоленской области. Над регионом сбили 31 беспилотник.
Согласно сводке Минобороны, всего за ночь силы ПВО перехватили и уничтожили 354 украинских дрона.
ВСУ ежедневно пытаются атаковать беспилотниками гражданские объекты на территории России. Системы ПВО уничтожают большинство аппаратов. В ответ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК противника.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРоссияСмоленская областьВасилий АнохинМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Вооруженные силы Украины
 
 
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