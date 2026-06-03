НСПК пилотирует новый сценарий в СБП для ускорения переводов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Национальная система платежных карт проведет пилот нового сервиса по ускорению переводов между юрлицами в августе текущего года, это позволит сократить время на платежи и на поступление денег, заявил генеральный директор НСПК Дмитрий Дубынин.

"Мы ранее прилагали все усилия для того, чтобы повысить качество сервиса именно для людей, но теперь мы всерьез задумались и про юрлиц... Мы придумали новый сервис B2B-пуш, который позволяет найти по простым реквизитам компанию-получателя, сформировать ссылку и провести оплату... Это сокращает абсолютно точно время на платежи и на поступление денег. Мы собираемся стартовать этот пилот уже в августе", - сказал он в эфире ИС "Вести" на полях ПМЭФ.

Дубынин пояснил, что совокупный объем операций по B2B-сегменту (бизнес для бизнеса) в 2025 году составил порядка 120 миллиардов рублей, это примерно 1 миллион транзакций.

Он добавил, что сервис будет актуальным для туристической, логистической, транспортных областей, а сейчас порядка семи банков уже заявились на участие в этом пилоте.