Рейтинг@Mail.ru
НСПК пилотирует новый сценарий в СБП для ускорения переводов - РИА Новости, 04.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:01 03.06.2026 (обновлено: 16:12 04.06.2026)
НСПК пилотирует новый сценарий в СБП для ускорения переводов

НСПК пилотирует новый сценарий в СБП для ускорения переводов между компаниями

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкКарты национальной платежной системы "Мир"
Карты национальной платежной системы Мир - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Карты национальной платежной системы "Мир". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Национальная система платежных карт проведет пилот нового сервиса по ускорению переводов между юрлицами в августе текущего года, это позволит сократить время на платежи и на поступление денег, заявил генеральный директор НСПК Дмитрий Дубынин.
"Мы ранее прилагали все усилия для того, чтобы повысить качество сервиса именно для людей, но теперь мы всерьез задумались и про юрлиц... Мы придумали новый сервис B2B-пуш, который позволяет найти по простым реквизитам компанию-получателя, сформировать ссылку и провести оплату... Это сокращает абсолютно точно время на платежи и на поступление денег. Мы собираемся стартовать этот пилот уже в августе", - сказал он в эфире ИС "Вести" на полях ПМЭФ.
Дубынин пояснил, что совокупный объем операций по B2B-сегменту (бизнес для бизнеса) в 2025 году составил порядка 120 миллиардов рублей, это примерно 1 миллион транзакций.
Он добавил, что сервис будет актуальным для туристической, логистической, транспортных областей, а сейчас порядка семи банков уже заявились на участие в этом пилоте.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
 
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала