Россия изучает опыт Китая для развития беспилотных сервисов

Краткий пересказ от РИА ИИ Россия и Китай обсуждают обмен опытом в сфере беспилотников, включая регулирование и бизнес-модели.

Гендиректор АО «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич заявил о задаче изучить китайскую нормативную базу и создать в России аналог Шэньчжэня — регуляторной «песочницы» для беспилотных сервисов.

Опыт развития беспилотных сервисов важен для России, так как позволит использовать технологический задел в сфере беспилотников на гражданском рынке для развития различных отраслей экономики.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Россия и Китай обсуждают обмен опытом в сфере беспилотников, включая регулирование, бизнес-модели и создание условий для развития беспилотных сервисов, заявил РИА Новости гендиректор АО "ГЛОНАСС" Алексей Райкевич на полях ПМЭФ-2026.

По его словам, представители оператора госинформсистемы " ЭРА-ГЛОНАСС " вместе с делегацией Минтранса России посетили Китай и изучили опыт развития автономного транспорта и беспилотных сервисов.

"Посмотрели планы до 2030 года. Они процентов на 80 совпадают с нашими. Кое-что мы увиденное там ускоряем у себя во внедрении", - сказал Райкевич . Он отметил, что с китайской стороной обсуждается обмен опытом по формированию нормативной базы и бизнес-моделей в сфере беспилотников.

« "С китайской стороной обсуждается обмен опытом по формированию нормативной базы, обмен опытом по бизнес-конструированию, то есть бизнес-модели, которые они уже попробовали, опробовали у себя", - пояснил глава АО "ГЛОНАСС".

Райкевич сообщил, что перед компанией поставлена задача изучить китайскую нормативную базу и проработать возможность создания в России аналога Шэньчжэня - регуляторной "песочницы" для беспилотных сервисов. В основе заложен анализ данных реализованной по поручению президента России единой системы идентификации на базе "ЭРА-ГЛОНАСС".

"Поставлена задача изучать нормативную базу китайскую и создать в России аналог Шэньчжэня, то, что называется sandbox, песочница нормативная, где бы беспилотные сервисы получили государственную поддержку, получили какие-то послабления нормативные, и тем самым были бы созданы благоприятные условия для их появления и развития", - сказал он.

По его словам, такой опыт важен для России, поскольку позволит использовать технологический задел в сфере беспилотников на гражданском рынке для развития целого ряда отраслей экономики страны: от сельского хозяйства до логистики.

« "Для России в ближайшее время будет очень актуально, будет максимально востребован опыт создания сервисов при помощи беспилотников", - отметил он.

Глава АО "ГЛОНАСС" добавил, что компания также обсуждает возможность объединения усилий с российскими участниками рынка, включая структуры, располагающие беспилотным флотом. "Мы думаем о том, чтобы объединить усилия, найти сначала прибыльную бизнес-модель, не такую, которая за счет субсидий просуществует ровно тот период времени, пока предоставляются субсидии, и потом схлопнется", - сказал Райкевич.

Он подчеркнул, что задача заключается не только в запуске экспериментальных проектов, но и в поиске устойчивой модели, которая сможет работать экономически эффективно и самостоятельно.