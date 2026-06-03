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Россия изучает опыт Китая для развития беспилотных сервисов - РИА Новости, 03.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
16:18 03.06.2026 (обновлено: 19:18 03.06.2026)
Россия изучает опыт Китая для развития беспилотных сервисов

РИА Новости: Россия и Китай обсуждают обмен опытом в сфере беспилотников

© AP Photo / Mark SchiefelbeinГосударственные флаги России и Китая
Государственные флаги России и Китая - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Государственные флаги России и Китая . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия и Китай обсуждают обмен опытом в сфере беспилотников, включая регулирование и бизнес-модели.
  • Гендиректор АО «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич заявил о задаче изучить китайскую нормативную базу и создать в России аналог Шэньчжэня — регуляторной «песочницы» для беспилотных сервисов.
  • Опыт развития беспилотных сервисов важен для России, так как позволит использовать технологический задел в сфере беспилотников на гражданском рынке для развития различных отраслей экономики.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Россия и Китай обсуждают обмен опытом в сфере беспилотников, включая регулирование, бизнес-модели и создание условий для развития беспилотных сервисов, заявил РИА Новости гендиректор АО "ГЛОНАСС" Алексей Райкевич на полях ПМЭФ-2026.
По его словам, представители оператора госинформсистемы "ЭРА-ГЛОНАСС" вместе с делегацией Минтранса России посетили Китай и изучили опыт развития автономного транспорта и беспилотных сервисов.
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"Посмотрели планы до 2030 года. Они процентов на 80 совпадают с нашими. Кое-что мы увиденное там ускоряем у себя во внедрении", - сказал Райкевич. Он отметил, что с китайской стороной обсуждается обмен опытом по формированию нормативной базы и бизнес-моделей в сфере беспилотников.
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"С китайской стороной обсуждается обмен опытом по формированию нормативной базы, обмен опытом по бизнес-конструированию, то есть бизнес-модели, которые они уже попробовали, опробовали у себя", - пояснил глава АО "ГЛОНАСС".
Райкевич сообщил, что перед компанией поставлена задача изучить китайскую нормативную базу и проработать возможность создания в России аналога Шэньчжэня - регуляторной "песочницы" для беспилотных сервисов. В основе заложен анализ данных реализованной по поручению президента России единой системы идентификации на базе "ЭРА-ГЛОНАСС".
"Поставлена задача изучать нормативную базу китайскую и создать в России аналог Шэньчжэня, то, что называется sandbox, песочница нормативная, где бы беспилотные сервисы получили государственную поддержку, получили какие-то послабления нормативные, и тем самым были бы созданы благоприятные условия для их появления и развития", - сказал он.
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По его словам, такой опыт важен для России, поскольку позволит использовать технологический задел в сфере беспилотников на гражданском рынке для развития целого ряда отраслей экономики страны: от сельского хозяйства до логистики.
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"Для России в ближайшее время будет очень актуально, будет максимально востребован опыт создания сервисов при помощи беспилотников", - отметил он.
Глава АО "ГЛОНАСС" добавил, что компания также обсуждает возможность объединения усилий с российскими участниками рынка, включая структуры, располагающие беспилотным флотом. "Мы думаем о том, чтобы объединить усилия, найти сначала прибыльную бизнес-модель, не такую, которая за счет субсидий просуществует ровно тот период времени, пока предоставляются субсидии, и потом схлопнется", - сказал Райкевич.
Он подчеркнул, что задача заключается не только в запуске экспериментальных проектов, но и в поиске устойчивой модели, которая сможет работать экономически эффективно и самостоятельно.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ-2026.
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Гендиректор ГЛОНАСС рассказал о планах представить технологию Drone ID
Вчера, 15:21
 
ПМЭФ-2026ТехнологииРоссияКитайАлексей РайкевичЭРА-ГЛОНАСС
 
 
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