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Путин рассказал о сотрудничестве России и Танзании на международной арене - РИА Новости, 03.06.2026
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15:43 03.06.2026 (обновлено: 16:38 03.06.2026)
Путин рассказал о сотрудничестве России и Танзании на международной арене

Путин: РФ и Танзания плотно сотрудничают на международной арене

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Танзании Самия Сулуху Хассан во время встречи в Кремле. 3 июня 2026
Президент РФ Владимир Путин и президент Танзании Самия Сулуху Хассан во время встречи в Кремле. 3 июня 2026 - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и президент Танзании Самия Сулуху Хассан во время встречи в Кремле. 3 июня 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин сообщил о плотном сотрудничестве России и Танзании на международной арене.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. РФ и Танзания плотно сотрудничают на международной арене, поддерживают друг друга, сообщил российский президент Владимир Путин.
Глава государства в среду проводит в Кремле переговоры с президентом Танзании Самией Сулуху Хассан, которая находится в Российской Федерации с государственным визитом.
"На международной арене мы сотрудничаем достаточно плотно, слышим друг друга и поддерживаем друг друга", - отметил Путин во время переговоров.
Президент РФ Владимир Путин и президент Танзании Самия Сулуху Хассан во время встречи в Кремле - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
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Вчера, 15:42
 
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