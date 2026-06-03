Путин рассказал о сотрудничестве России и Танзании на международной арене

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин сообщил о плотном сотрудничестве России и Танзании на международной арене.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. РФ и Танзания плотно сотрудничают на международной арене, поддерживают друг друга, сообщил российский президент Владимир Путин.
Глава государства в среду проводит в Кремле переговоры с президентом Танзании Самией Сулуху Хассан, которая находится в Российской Федерации с государственным визитом.
"На международной арене мы сотрудничаем достаточно плотно, слышим друг друга и поддерживаем друг друга", - отметил Путин во время переговоров.