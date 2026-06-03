Ученые сравнили график вспышек на Солнце с кардиограммой

Краткий пересказ от РИА ИИ
- График вспышек на Солнце с сильными взрывами стал похож на кардиограмму, рассказали в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
- Начиная с прошедшей ночи через определенные промежутки времени на Солнце происходят вспышки, два взрыва в среду практически достигли высшего балла Х.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. График вспышек на Солнце с сильным взрывами через определенные промежутки времени стал похож на кардиограмму, рассказали в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
"Реально, какую-то кардиограмму, кстати, рисует. Ждем следующий "удар сердца", - говорится в Telegram-канале лаборатории.
На графике видно, как начиная с прошедшей ночи через определенные промежутки времени на Солнце происходят вспышки. Два взрыва в среду практически достигли высшего балла Х. Вчера также наблюдались сильные вспышки класса М.