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Ученые сравнили график вспышек на Солнце с кардиограммой - РИА Новости, 03.06.2026
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13:06 03.06.2026

Ученые сравнили график вспышек на Солнце с кардиограммой

© Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)/TelegramВспышка на солнце. 3 июня 2026
Вспышка на солнце. 3 июня 2026 - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)/Telegram
Вспышка на солнце. 3 июня 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • График вспышек на Солнце с сильными взрывами стал похож на кардиограмму, рассказали в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
  • Начиная с прошедшей ночи через определенные промежутки времени на Солнце происходят вспышки, два взрыва в среду практически достигли высшего балла Х.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. График вспышек на Солнце с сильным взрывами через определенные промежутки времени стал похож на кардиограмму, рассказали в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
"Реально, какую-то кардиограмму, кстати, рисует. Ждем следующий "удар сердца", - говорится в Telegram-канале лаборатории.
На графике видно, как начиная с прошедшей ночи через определенные промежутки времени на Солнце происходят вспышки. Два взрыва в среду практически достигли высшего балла Х. Вчера также наблюдались сильные вспышки класса М.
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Российская академия наукНаука
 
 
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