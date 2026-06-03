ПСБ и Якутия подписали соглашение о развитии турпотенциала республики

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Председатель ПСБ Петр Фрадков и глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев подписали на площадке ПМЭФ-2026 соглашение о сотрудничестве для социально-экономического развития региона, сообщает банк.
ПСБ будет содействовать реализации крупнейших инвестиционных и социально-значимых проектов, направленных на развитие и укрепление туристического потенциала региона и культурно-просветительской деятельности.
"Благодаря богатому культурному наследию многочисленных народов Якутии, ее огромной территории, запасам природных ресурсов и разнообразной, живописной природе регион играет особую роль в социально-экономическом развитии Дальневосточного округа. Подписанное соглашение поможет усилить и поддержать эту роль – опорного региона Арктической зоны России и одного их ключевых центров сохранения этнокультурных традиций", – приводятся в сообщении слова Фрадкова.
ПСБ также продолжит поддерживать жителей Якутии. В банке действуют программы для ветеранов боевых действий, участников СВО и членов их семей. ПСБ регулярно проводит мероприятия по повышению финансовой грамотности населения. Для малого и среднего бизнеса Якутии в ПСБ разработан ряд финансовых инструментов и продуктов.
"Подписанное сегодня соглашение с банком ПСБ — это системная работа в рамках социального партнерства, направленного на развитие Якутии. Речь идет о реализации конкретных социально значимых проектов, которые через бережное сохранение, популяризацию культурного наследия республики и развитие туристической инфраструктуры напрямую повысят качество жизни якутян. Для нас принципиально, что каждый совместный шаг с ПСБ укрепляет позиционирование республики как территории с огромным историко-культурным потенциалом и создает условия для привлечения новых инвестиций, значит, и новых возможностей", – сказал по итогам подписания Николаев, его слова приводит пресс-служба правительства Якутии.