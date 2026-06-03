ПСБ и Якутия подписали соглашение о развитии турпотенциала республики

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Председатель ПСБ Петр Фрадков и глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев подписали на площадке ПМЭФ-2026 соглашение о сотрудничестве для социально-экономического развития региона, сообщает банк.

ПСБ будет содействовать реализации крупнейших инвестиционных и социально-значимых проектов, направленных на развитие и укрепление туристического потенциала региона и культурно-просветительской деятельности.

"Благодаря богатому культурному наследию многочисленных народов Якутии, ее огромной территории, запасам природных ресурсов и разнообразной, живописной природе регион играет особую роль в социально-экономическом развитии Дальневосточного округа. Подписанное соглашение поможет усилить и поддержать эту роль – опорного региона Арктической зоны России и одного их ключевых центров сохранения этнокультурных традиций", – приводятся в сообщении слова Фрадкова.

ПСБ также продолжит поддерживать жителей Якутии. В банке действуют программы для ветеранов боевых действий, участников СВО и членов их семей. ПСБ регулярно проводит мероприятия по повышению финансовой грамотности населения. Для малого и среднего бизнеса Якутии в ПСБ разработан ряд финансовых инструментов и продуктов.