МФППиП и "Газпромнефть" договорились о расширении сети ЭЗС

МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Столичный фонд поддержки промышленности и предпринимательства оформил соглашение о сотрудничестве с компанией "Газпромнефть", документ подписали генеральный директор фонда Сергей Чумичев и начальник департамента региональных продаж "Газпромнефти" Дмитрий Шепельский, сообщает пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Москвы.
Благодаря документу в городе будет развиваться инфраструктура зарядных станций для машин. В течение ближайших лет столица планирует увеличить сеть ЗЭС, что поможет адаптировать Москву к росту электротранспорта и улучшить экологическую ситуацию.
"Москва уверенно формирует одну из самых развитых сетей электрозарядной инфраструктуры в России. Расширение сети ЭЗС делает электротранспорт более доступным для жителей и бизнеса, создавая основу для устойчивой и экологичной городской мобильности будущего. С 2026 года через Фонд инвесторы могут получить компенсацию до 50 процентов затрат на технологическое присоединение электрозарядных станций к городским сетям, но не более двух миллионов рублей за одну ЭЗС", — приводит пресс-служба ДИПП слова Чумичева.
Ранее стало известно о том, что фонд подписал соглашение о сотрудничестве с банком ДОМ.РФ.