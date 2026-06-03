МФППиП и "Газпромнефть" договорились о расширении сети ЭЗС

Благодаря документу в городе будет развиваться инфраструктура зарядных станций для машин. В течение ближайших лет столица планирует увеличить сеть ЗЭС, что поможет адаптировать Москву к росту электротранспорта и улучшить экологическую ситуацию.

"Москва уверенно формирует одну из самых развитых сетей электрозарядной инфраструктуры в России. Расширение сети ЭЗС делает электротранспорт более доступным для жителей и бизнеса, создавая основу для устойчивой и экологичной городской мобильности будущего. С 2026 года через Фонд инвесторы могут получить компенсацию до 50 процентов затрат на технологическое присоединение электрозарядных станций к городским сетям, но не более двух миллионов рублей за одну ЭЗС", — приводит пресс-служба ДИПП слова Чумичева.