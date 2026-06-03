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МФППиП и "Газпромнефть" договорились о расширении сети ЭЗС - РИА Новости, 03.06.2026
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы - РИА Новости, 1920
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
16:48 03.06.2026
МФППиП и "Газпромнефть" договорились о расширении сети ЭЗС

МФППиП подписал соглашение о сотрудничестве с "Газпромнефтью"

© РИА Новости / Пресс-служба ДИПП МФППиП и "Газпром нефть" договорились о расширении сети ЭЗС
МФППиП и Газпром нефть договорились о расширении сети ЭЗС - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Пресс-служба ДИПП
МФППиП и "Газпром нефть" договорились о расширении сети ЭЗС
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МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Столичный фонд поддержки промышленности и предпринимательства оформил соглашение о сотрудничестве с компанией "Газпромнефть", документ подписали генеральный директор фонда Сергей Чумичев и начальник департамента региональных продаж "Газпромнефти" Дмитрий Шепельский, сообщает пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Москвы.
Благодаря документу в городе будет развиваться инфраструктура зарядных станций для машин. В течение ближайших лет столица планирует увеличить сеть ЗЭС, что поможет адаптировать Москву к росту электротранспорта и улучшить экологическую ситуацию.
"Москва уверенно формирует одну из самых развитых сетей электрозарядной инфраструктуры в России. Расширение сети ЭЗС делает электротранспорт более доступным для жителей и бизнеса, создавая основу для устойчивой и экологичной городской мобильности будущего. С 2026 года через Фонд инвесторы могут получить компенсацию до 50 процентов затрат на технологическое присоединение электрозарядных станций к городским сетям, но не более двух миллионов рублей за одну ЭЗС", — приводит пресс-служба ДИПП слова Чумичева.
Ранее стало известно о том, что фонд подписал соглашение о сотрудничестве с банком ДОМ.РФ.
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМоскваПоддержка бизнеса
 
 
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