Королев подписал соглашение о развитии Тверской фармацевтической компании

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Соглашение о сотрудничестве в реализации инвестпроекта развития ОАО "Тверская фармацевтическая компания" подписали в рамках ПМЭФ-2026 губернатор Тверской области Виталий Королев и председатель совета директоров компании Владимир Чуев, сообщает пресс-служба облправительства.

Реализация инвестпроекта позволит увеличить выпуск продукции с 10 миллионов единиц до 12-15 миллионов единиц ежегодно. Общий объем инвестиций составит 500 миллионов рублей, будет создано более 30 новых рабочих мест. Также в рамках проекта прорабатывается возможность регистрации новых лекарственных препаратов наружного использования.

Кроме того, стороны обсудили возможности расширения поддержки участников СВО и членов их семей по линии оказания медицинской помощи.

"Предприятие с советских времен снабжает наших потребителей самыми доступными лекарствами. В том числе, это востребованные препараты у пенсионеров. Мы поддержим Тверскую фармацевтическую фабрику в том, чтобы она развивала свое производство, и будем всячески ей помогать", – приводятся в сообщении слова Королева.