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Королев подписал соглашение о развитии Тверской фармацевтической компании - РИА Новости, 03.06.2026
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Иллюстрация - Тверская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тверская область
 
15:26 03.06.2026
Королев подписал соглашение о развитии Тверской фармацевтической компании

Инвестиции в развитие Тверской фармацевтической компании составят 500 млн рублей

© Фото : Пресс-служба правительства Тверской областиВременно исполняющий обязанности губернатора Тверской области Виталий Королев подписал соглашение о развитии Тверской фармацевтической компании
Временно исполняющий обязанности губернатора Тверской области Виталий Королев подписал соглашение о развитии Тверской фармацевтической компании - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© Фото : Пресс-служба правительства Тверской области
Временно исполняющий обязанности губернатора Тверской области Виталий Королев подписал соглашение о развитии Тверской фармацевтической компании
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Соглашение о сотрудничестве в реализации инвестпроекта развития ОАО "Тверская фармацевтическая компания" подписали в рамках ПМЭФ-2026 губернатор Тверской области Виталий Королев и председатель совета директоров компании Владимир Чуев, сообщает пресс-служба облправительства.
Реализация инвестпроекта позволит увеличить выпуск продукции с 10 миллионов единиц до 12-15 миллионов единиц ежегодно. Общий объем инвестиций составит 500 миллионов рублей, будет создано более 30 новых рабочих мест. Также в рамках проекта прорабатывается возможность регистрации новых лекарственных препаратов наружного использования.
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Делегация Тверской области во главе с Королевым приступила к работе на ПМЭФ
Вчера, 13:21
Кроме того, стороны обсудили возможности расширения поддержки участников СВО и членов их семей по линии оказания медицинской помощи.
"Предприятие с советских времен снабжает наших потребителей самыми доступными лекарствами. В том числе, это востребованные препараты у пенсионеров. Мы поддержим Тверскую фармацевтическую фабрику в том, чтобы она развивала свое производство, и будем всячески ей помогать", – приводятся в сообщении слова Королева.
Проект вносит вклад в решение поставленных президентом России Владимиром Путиным задач по развитию фармацевтической отрасли, увеличению доли отечественных лекарств на внутреннем рынке.
 
Тверская областьВиталий КоролевТверская область
 
 
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