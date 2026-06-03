Фонд "Навстречу переменам" и Совкомбанк подписали соглашение о партнерстве

Совкомбанк в рамках экосистемы будет участвовать в отборе проектов, их консультировании, грантовой поддержке и предоставит социальным предпринимателям, которые проходят обучение в программах Фонда, доступ к федеральной платформе для цифровизации и технологической поддержки некоммерческих организаций (НКО). Платформа включает специализированные решения для автоматизации работы, фандрайзинга и отчетности.

"Для нас особенно ценно поддерживать тех, кто каждый день меняет жизнь людей к лучшему, решает важные для всей страны задачи. Социальные предприниматели не просто запускают своё дело - они помогают там, где оперативная помощь нужна каждый день: поддерживают семьи, инвалидов, детей, пожилых людей, ветеранов и пр. Мы рады стать партнером Фонда "Навстречу переменам" и надеемся, что вместе сможем дать таким инициативам больше возможностей для роста, развития и реальной помощи тем, кто в ней нуждается", – отметил руководитель департамента по связям с общественностью ПАО "Совкомбанк" Антон Запольский, его слова приводит пресс-служба банка.