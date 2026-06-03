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Фонд "Навстречу переменам" и Совкомбанк подписали соглашение о партнерстве - РИА Новости, 03.06.2026
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14:09 03.06.2026
Фонд "Навстречу переменам" и Совкомбанк подписали соглашение о партнерстве

Фонд "Навстречу переменам" и Совкомбанк стали партнерами

© Фото : Пресс-служба Совкомбанка Фонд "Навстречу переменам" и Совкомбанк подписали соглашение о партнерстве
Фонд Навстречу переменам и Совкомбанк подписали соглашение о партнерстве - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© Фото : Пресс-служба Совкомбанка
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Фонд поддержки и развития социальных предпринимателей "Навстречу переменам" и Совкомбанк заключили соглашение о долгосрочном партнерстве, сообщает пресс-служба банка.
В рамках сотрудничества Совкомбанк окажет финансовую, инфраструктурную и консалтинговую поддержку инициативам фонда. Партнерство позволит расширить и усилить программы и решения.
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2 июня, 11:42
Поддержка фонда подтверждает правильность новой стратегии – создание федеральной экосистемы поддержки и развития социальных предпринимателей.
Совкомбанк в рамках экосистемы будет участвовать в отборе проектов, их консультировании, грантовой поддержке и предоставит социальным предпринимателям, которые проходят обучение в программах Фонда, доступ к федеральной платформе для цифровизации и технологической поддержки некоммерческих организаций (НКО). Платформа включает специализированные решения для автоматизации работы, фандрайзинга и отчетности.
"Для нас особенно ценно поддерживать тех, кто каждый день меняет жизнь людей к лучшему, решает важные для всей страны задачи. Социальные предприниматели не просто запускают своё дело - они помогают там, где оперативная помощь нужна каждый день: поддерживают семьи, инвалидов, детей, пожилых людей, ветеранов и пр. Мы рады стать партнером Фонда "Навстречу переменам" и надеемся, что вместе сможем дать таким инициативам больше возможностей для роста, развития и реальной помощи тем, кто в ней нуждается", – отметил руководитель департамента по связям с общественностью ПАО "Совкомбанк" Антон Запольский, его слова приводит пресс-служба банка.
 
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