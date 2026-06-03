ВТБ подписал соглашение о сотрудничестве с застройщиком ДНР

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. ВТБ и группа компаний "Садовое кольцо" договорились о сотрудничестве в части развития жилищной инфраструктуры Мариуполя в Донецкой Народной Республике, сообщает пресс-служба банка.

Соглашение о сотрудничестве подписали заместитель президента-председателя правления ВТБ Денис Бортников и генеральный директор ООО "САДОВОЕ КОЛЬЦО ИНВЕСТ" Екатерина Ермакова в ходе ПМЭФ-2026.

Компании договорились о сотрудничестве по финансированию проектов застройщика – жилых комплексов "Садовые кварталы" и "Дом у моря". ВТБ открыл девелоперу кредитную линию на сумму более 12 миллиардов рублей до 31 декабря 2029 года. Стороны также заявили о готовности работать по другим отраслям партнерства.

"Одной из наиболее значимых задач в воссоединенных регионах остается создание обновление и расширение жилого фонда. Сотрудничество с ключевым застройщиком Республики — это наш вклад в улучшение жилой и социальной инфраструктуры и проектах, важных для дальнейшего развития региона", — рассказал Бортников.

Жилой комплекс "Садовые кварталы" площадью 63,5 тысячи квадратных метров возводится в Мариуполе. Первая очередь включает три дома: два корпуса расположены вдоль улицы Артёма, а третий, более приватный, разместился в глубине квартала. Вторая очередь дополнит ЖК пятью домами с пастельной палитрой фасадов.

Жилой комплекс "Дом у моря" комфорт-класса площадью 9,2 тысячи квадратных метров расположится на проспекте Адмирала Лунина – это первая линия побережья Азовского моря в Мариуполе. Дом включает 258 квартир