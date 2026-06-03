Якутия и "Саханефть" подписали соглашение по сохранению биоразнообразия

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Якутия и "Саханефть" подписали соглашение о сотрудничестве в сфере сохранения биоразнообразия и развития экосистем региона в рамках ПМЭФ-2026, сообщает пресс-служба правительства республики.

Документ подписали глава Якутии Айсен Николаев и генеральный директор ИНК Дмитрий Левин.

Ключевым направлением партнерства станет реализация долгосрочной программы "Расселение лесного бизона в бассейне реки Намана". Документ регламентирует порядок финансирования мероприятий по охране и увеличению популяции лесного бизона на период 2027–2029 годов.

Новое соглашение стало продолжением совместной работы, которая ведется с 2024 года в рамках проекта "Реакклиматизация лесного бизона в Центральной Якутии". За это время при поддержке компании была создана необходимая инфраструктура для реализации программы: возведены два пункта мониторинга и охраны в природном парке "Синяя" Горного района и местности Намана Олекминского района, приобретены автотранспорт и специализированная техника. Компания также обеспечивает логистику ежегодной транспортировки молодняка лесных бизонов из питомника "Усть-Буотама" в зону мониторинга.

Сегодня численность лесных бизонов в Якутии превышает 300 особей. Животные успешно адаптировались в долинах рек Синяя и Намана, где формируются первые дикие стада. По оценкам специалистов, к 2035 году их численность может достичь 1 тысячу голов.

"Сохранение уникальной природы Якутии и ее биологического разнообразия является одной из важнейших задач. Благодаря сотрудничеству мы можем реализовывать долгосрочные проекты по сохранению редких видов животных и укреплению природных экосистем. Подписанное соглашение позволит продолжить работу по восстановлению популяции лесного бизона и станет еще одним шагом в сохранении природного наследия республики", — приводит пресс-служба слова Николаева.

За последние десятилетия в Якутии реализован ряд природоохранных проектов, благодаря которым удалось добиться устойчивого роста численности лесных бизонов, овцебыков и других представителей арктической фауны, отметили в пресс-службе.

Значительных результатов удалось добиться и в восстановлении популяции овцебыка. Если в 2011 году в республике насчитывалось 836 животных, то к 2024 году их численность превысила 8 тысяч особей. Ожидается, что в ближайшие годы популяция превысит 10 тысяч голов.