Соболенко хочет завершить карьеру после поражения от Шнайдер

"Никаких мыслей, никаких эмоций. Я хочу прямо сейчас закончить с теннисом. Посмотрим через несколько дней, вернусь ли я в норму. У меня были очень приличные возможности во втором сете. Я все испортила, а потом она прибавила и сыграла здорово. Я чувствовала, что ментально не смогла восстановиться после второго сета. Думаю, в этом была моя ошибка", - приводит слова Соболенко с пресс-конференции Tennis Majors.

"Я не знаю, когда в последний раз такое со мной случалось - проиграть десять геймов подряд. Думаю, ментально я попала в очень глубокую, темную яму и просто не смогла вернуться в нормальное состояние. Возможно, я слишком зациклена на том, что никогда не выигрывала турнир Большого шлема на этих покрытиях, и это заставляет меня слишком много думать. Я должна просто сесть и честно подумать о том, что происходит у меня в голове в эти трудные моменты. Я довольно опытный игрок, я прошла через многое и многое преодолела, и я просто должна понять ту маленькую деталь, которая иногда у меня не работает - и, надеюсь, я смогу ее преодолеть. Что нас не убивает, делает нас сильнее, полагаю. В какой-то момент я разберусь в ситуации, и мы вернемся сильнее", - добавила Соболенко.