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Соболенко хочет завершить карьеру после поражения от Шнайдер - РИА Новости Спорт, 03.06.2026
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Теннис
 
19:05 03.06.2026 (обновлено: 19:08 03.06.2026)
Соболенко хочет завершить карьеру после поражения от Шнайдер

Соболенко заявила, что хочет завершить карьеру после поражения от Шнайдер

© Соцсети теннисисткиАрина Соболенко
Арина Соболенко - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© Соцсети теннисистки
Арина Соболенко. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Арина Соболенко заявила о желании завершить теннисную карьеру после поражения от Дианы Шнайдер в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции.
  • Диана Шнайдер обыграла Арину Соболенко со счетом 3:6, 7:5, 6:0.
  • Шнайдер стала четвертой теннисисткой с 1975 года, которой удалось выиграть третий сет у первой ракетки мира всухую на турнирах Большого шлема.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко заявила, что хочет завершить теннисную карьеру после поражения от россиянки Дианы Шнайдер в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции, и отметила, что ей нужно несколько дней на восстановление.
В среду посеянная под 25-м номером Шнайдер обыграла Соболенко со счетом 3:6, 7:5, 6:0 за 2 часа 12 минут на корте.
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"Никаких мыслей, никаких эмоций. Я хочу прямо сейчас закончить с теннисом. Посмотрим через несколько дней, вернусь ли я в норму. У меня были очень приличные возможности во втором сете. Я все испортила, а потом она прибавила и сыграла здорово. Я чувствовала, что ментально не смогла восстановиться после второго сета. Думаю, в этом была моя ошибка", - приводит слова Соболенко с пресс-конференции Tennis Majors.
Шнайдер стала четвертой теннисисткой с 1975 года, которой удалось выиграть третий сет у первой ракетки мира всухую на турнирах Большого шлема. Ранее это удавалось Штеффи Граф (1995), Серене Уильямс (2005) и Марии Шараповой (2006).
"Я не знаю, когда в последний раз такое со мной случалось - проиграть десять геймов подряд. Думаю, ментально я попала в очень глубокую, темную яму и просто не смогла вернуться в нормальное состояние. Возможно, я слишком зациклена на том, что никогда не выигрывала турнир Большого шлема на этих покрытиях, и это заставляет меня слишком много думать. Я должна просто сесть и честно подумать о том, что происходит у меня в голове в эти трудные моменты. Я довольно опытный игрок, я прошла через многое и многое преодолела, и я просто должна понять ту маленькую деталь, которая иногда у меня не работает - и, надеюсь, я смогу ее преодолеть. Что нас не убивает, делает нас сильнее, полагаю. В какой-то момент я разберусь в ситуации, и мы вернемся сильнее", - добавила Соболенко.
Шнайдер впервые сыграет в полуфинале турнира Большого шлема, до этого лучшим результатом 22-летней теннисистки был выход в четвертый раунд US Open, на "Ролан Гаррос" она ранее никогда не проходила дальше второго раунда. В полуфинале Шнайдер сыграет против польки Майи Хвалиньской, которая также впервые добралась до стадии 1/2 финала на турнирах Большого шлема.
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