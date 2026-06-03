Власти Смоленска помогут семьям сотрудников МЧС, погибших при атаке ВСУ

БЕЛГОРОД, 3 июн - РИА Новости. Семьям спасателей, погибших во время ночной атаки беспилотников ВСУ в Ершичском округе Смоленской области, будет оказана необходимая помощь, заявил губернатор Василий Анохин.

Кроме того, по словам губернатора, легкие ранения получили двое сотрудников 30-й пожарно-спасательной части и местный житель, их жизням ничего не угрожает. Глава области принес соболезнования родным и близким, отметив, что "ни одно подлое злодеяние укронацистов не останется безнаказанным".