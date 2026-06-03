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Власти Смоленска помогут семьям сотрудников МЧС, погибших при атаке ВСУ - РИА Новости, 03.06.2026
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16:39 03.06.2026
Власти Смоленска помогут семьям сотрудников МЧС, погибших при атаке ВСУ

Анохин: власти Смоленска помогут семьям сотрудников МЧС, погибших при атаке ВСУ

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСмоленск
Смоленск - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ночью ВСУ пытались атаковать инфраструктурные объекты Смоленской области, силы ПВО сбили и подавили 31 беспилотник.
  • При тушении пожара после падения обломков дрона погибли два сотрудника МЧС — Иван Егорович Корчевой и Максим Николаевич Ефременков.
  • Семьям погибших спасателей будет оказана необходимая помощь.
БЕЛГОРОД, 3 июн - РИА Новости. Семьям спасателей, погибших во время ночной атаки беспилотников ВСУ в Ершичском округе Смоленской области, будет оказана необходимая помощь, заявил губернатор Василий Анохин.
Ранее Анохин сообщил, что ночью ВСУ пытались атаковать инфраструктурные объекты Смоленской области — силы ПВО сбили и подавили 31 беспилотник. При тушении пожара после падения обломков дрона погибли два сотрудника МЧС.
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"Спасатели Иван Егорович Корчевой и Максим Николаевич Ефременков погибли во время ночной атаки украинских беспилотников в Ершичском муниципальном округе. Иван Егорович и Максим Николаевич были людьми высочайшего мужества и долга, для нас они навсегда останутся примером настоящей храбрости. Семьям погибшим будет оказана необходимая помощь", - написал Анохин в канале на платформе "Макс".
Кроме того, по словам губернатора, легкие ранения получили двое сотрудников 30-й пожарно-спасательной части и местный житель, их жизням ничего не угрожает. Глава области принес соболезнования родным и близким, отметив, что "ни одно подлое злодеяние укронацистов не останется безнаказанным".
Как рассказали в МЧС РФ, Иван Корчевой прослужил в системе МЧС России 15 лет, ему было 39 лет. Максим Ефременков поступил на службу в ноябре 2025 года, ему было 44 года, у него остались жена и двое детей.
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Василий АнохинМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)СмоленскРоссия
 
 
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