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В Москве и Нижнем Новгороде появились испанские слизни - РИА Новости, 03.06.2026
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04:26 03.06.2026
В Москве и Нижнем Новгороде появились испанские слизни

РИА Новости: в Москве и Нижнем Новгороде появились испанские слизни

© АГН "Москва" / Василий КузьмичёнокИспанский слизень
Испанский слизень - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© АГН "Москва" / Василий Кузьмичёнок
Испанский слизень. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Испанский слизень обнаружен в Москве и Нижнем Новгороде.
  • Испанский слизень является вселенцем и бесконтрольно размножается, так как у него нет естественных врагов на территории.
  • Эффективных методов борьбы со слизнем пока не разработано, лишь некоторое снижение численности демонстрируют химические препараты.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июн - РИА Новости. Испанские слизни появились в Москве и в Нижнем Новгороде, рассказал РИА Новости старший преподаватель кафедры ботаники и зоологии Института биологии и биомедицины Нижегородского университета Алексей Муханов.
"Испанский слизень обнаружен в Нижнем Новгороде, в других местах по области пока не выявлен. Из ближайших мест выявлен в Москве и Московской области. Испанский слизень отличается от местных видов слизней размерами и окраской – он более крупный (до 12-15 см) и, как правило, темно-коричневый, хотя бывают и другие варианты окраски", - сообщил агентству эксперт.
По его словам, главная опасность испанского слизня заключается в том, что он является вселенцем (биологический вид, который попал за пределы своего естественного ареала обитания в новую экологическую среду), и у него нет естественных врагов на территории.
"Поэтому он бесконтрольно размножается и увеличивает свою численность. Страдают в основном садово-огородные посадки в тех местах, где слизень уже распространился", - сообщил эксперт.
Он также констатировал, что "эффективных методов борьбы со слизнем пока не разработано, лишь некоторое снижение численности демонстрируют химические препараты".
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