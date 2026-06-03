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В Черниговской области уничтожили склад ВСУ с ракетами Patriot - РИА Новости, 03.06.2026
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21:47 03.06.2026 (обновлено: 22:14 03.06.2026)
В Черниговской области уничтожили склад ВСУ с ракетами Patriot

В селе Ладинка в Черниговской области уничтожили ВСУ склад с ракетами Patriot

© AP Photo / Czarek SokolowskiЗенитный ракетный комплекс Patriot
Зенитный ракетный комплекс Patriot - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Зенитный ракетный комплекс Patriot . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВС России уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Черниговской области.
  • По имеющимся данным, там хранились снаряды для американских ЗРК Patriot.
ДОНЕЦК, 3 июн — РИА Новости. Российские войска поразили склад ВСУ, где находились боеприпасы для американских систем противовоздушной обороны, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.
"По имеющимся данным, в одном из зданий хранились ракеты-перехватчики Patriot PAC-2/3", — рассказал собеседник агентства.
По его словам, склад находился на окраине села Ладинка в Черниговской области.
Западные страны поставляют эти зенитные ракетные комплексы Украине с 2023 года. В Москве не раз подчеркивали, что все вооружение, передаваемое Киеву, становится законной целью для ударов Вооруженных сил России.
Ранее в среду Лебедев сообщал, что в Запорожской области под удар попал штаб разведки противника, 18 военных ликвидированы, 40 получили ранения.
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22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеЧерниговская областьУкраинаСергей ЛебедевВооруженные силы УкраиныЗапорожская областьВооруженные силы РФ
 
 
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