Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВС России уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Черниговской области.
- По имеющимся данным, там хранились снаряды для американских ЗРК Patriot.
ДОНЕЦК, 3 июн — РИА Новости. Российские войска поразили склад ВСУ, где находились боеприпасы для американских систем противовоздушной обороны, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.
"По имеющимся данным, в одном из зданий хранились ракеты-перехватчики Patriot PAC-2/3", — рассказал собеседник агентства.
По его словам, склад находился на окраине села Ладинка в Черниговской области.
Ранее в среду Лебедев сообщал, что в Запорожской области под удар попал штаб разведки противника, 18 военных ликвидированы, 40 получили ранения.
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