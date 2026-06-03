Шувалов: для развития инвестклимата нужно поддержать предпринимательство

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Для развития инвестиционного климата нужно поддерживать добросовестное предпринимательство, чтобы бизнес направлял сбережения на инвестиционное развитие, сообщил председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, выступая в Совете Федерации.

Выступление было посвящено роли ВЭБ.РФ и институтов развития в достижении технологического лидерства России.

"Государство должно защищать и поощрять право предпринимателей на риск: работу с рыночными возможностями, поиск партнеров, запуск предприятий и инвестиции. Для развития инвестиционного климата нужно поддерживать добросовестное предпринимательство, чтобы бизнес направлял сбережения на инвестиционное развитие", – сказал Шувалов.

Он призвал не только совершенствовать законодательство, но и изменить практику правоприменения, а также отношение госорганов к бизнесу.

Шувалов уверен, что отношение должно стать более лояльным и поддерживающим.