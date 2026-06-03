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Шувалов: для развития инвестклимата нужно поддержать предпринимательство - РИА Новости, 03.06.2026
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17:22 03.06.2026 (обновлено: 17:36 03.06.2026)
Шувалов: для развития инвестклимата нужно поддержать предпринимательство

Игорь Шувалов: для развития инвестклимата нужно поддержать предпринимательство

© Фото : Ппресс-служба ВЭБ.РФИгорь Шувалов
Игорь Шувалов - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© Фото : Ппресс-служба ВЭБ.РФ
Игорь Шувалов
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Для развития инвестиционного климата нужно поддерживать добросовестное предпринимательство, чтобы бизнес направлял сбережения на инвестиционное развитие, сообщил председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, выступая в Совете Федерации.
Выступление было посвящено роли ВЭБ.РФ и институтов развития в достижении технологического лидерства России.
"Государство должно защищать и поощрять право предпринимателей на риск: работу с рыночными возможностями, поиск партнеров, запуск предприятий и инвестиции. Для развития инвестиционного климата нужно поддерживать добросовестное предпринимательство, чтобы бизнес направлял сбережения на инвестиционное развитие", – сказал Шувалов.
Он призвал не только совершенствовать законодательство, но и изменить практику правоприменения, а также отношение госорганов к бизнесу.
Шувалов уверен, что отношение должно стать более лояльным и поддерживающим.
"Иллюзия, что государственное дирижирование может обеспечить процветание, неверна. Только при обеспечении частно-государственного партнерства и продвижении предпринимательской ценности (партнерство между работодателем и работником) можно добиться решения важных задач и новых результатов в бизнесе", – подчеркнул Шувалов.
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