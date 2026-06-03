Додон оценил шансы на возобновление энергетической связи России с Молдавией

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Шансов на возобновление энергетического диалога Москвы и Кишинева при нынешних властях Молдавии нет, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости экс-президент республики, лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон.

"При нынешних властях шансов нет. Потому что первое, что надо сделать, - это отказаться от санкций. Иначе любые договоренности теряют смысл ", - сказал он агентству на полях ПМЭФ.