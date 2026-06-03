В Севастополе в среду начнут продавать бензин без талонов

Краткий пересказ от РИА ИИ С 10 утра в среду на большинстве АЗС сети «ТЭС» в Севастополе начнется продажа бензина без талонов.

АЗС «ТЭС» на Фиолентовском шоссе откроется для свободной продажи топлива с 11 утра.

Ограничение на заправку не более 20 литров и запрет на продажу в канистры остаются в силе.

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн - РИА Новости. Продавать бензин без талонов начнут с 10 утра в среду на большинстве АЗС крупной сети "ТЭС" в Севастополе, при этом ограничение на заправку не более 20 литров остается, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"За ночь и утро мы смогли заправить большую часть оперативных служб, обеспечивающих жизнедеятельность города. Поэтому открываем свободную продажу практически всех видов топлива на большинстве АЗС "ТЭС" с 10 утра. АЗС "ТЭС" на Фиолентовском шоссе откроется с 11 утра", - написал Развожаев в своем канале на платформе "Макс"

При этом, по его словам, временное ограничение в 20 литров продолжает действовать, как и ограничение на продажу в канистры.

"Это вынужденная мера, необходимая для справедливого распределения имеющихся запасов и предотвращения неконтролируемого дефицита. Это позволит обеспечить топливом как можно больше жителей", - подчеркнул губернатор.