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В Севастополе в среду начнут продавать бензин без талонов - РИА Новости, 03.06.2026
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09:54 03.06.2026
В Севастополе в среду начнут продавать бензин без талонов

Развожаев: в Севастополе с 10 утра начнут продавать бензин без талонов

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЗаправка автомобиля топливом на АЗС в Симферополе
Заправка автомобиля топливом на АЗС в Симферополе - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Заправка автомобиля топливом на АЗС в Симферополе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • С 10 утра в среду на большинстве АЗС сети «ТЭС» в Севастополе начнется продажа бензина без талонов.
  • АЗС «ТЭС» на Фиолентовском шоссе откроется для свободной продажи топлива с 11 утра.
  • Ограничение на заправку не более 20 литров и запрет на продажу в канистры остаются в силе.
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн - РИА Новости. Продавать бензин без талонов начнут с 10 утра в среду на большинстве АЗС крупной сети "ТЭС" в Севастополе, при этом ограничение на заправку не более 20 литров остается, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"За ночь и утро мы смогли заправить большую часть оперативных служб, обеспечивающих жизнедеятельность города. Поэтому открываем свободную продажу практически всех видов топлива на большинстве АЗС "ТЭС" с 10 утра. АЗС "ТЭС" на Фиолентовском шоссе откроется с 11 утра", - написал Развожаев в своем канале на платформе "Макс".
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При этом, по его словам, временное ограничение в 20 литров продолжает действовать, как и ограничение на продажу в канистры.
"Это вынужденная мера, необходимая для справедливого распределения имеющихся запасов и предотвращения неконтролируемого дефицита. Это позволит обеспечить топливом как можно больше жителей", - подчеркнул губернатор.
Продажа бензина марок АИ-92 и АИ-95 в Севастополе во вторник производилась по талонам, сообщил ранее губернатор. Дефицит топлива возник из-за проблем с логистикой.
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АвтоСевастопольМихаил РазвожаевАИ-92АИ-95
 
 
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