В Севастополе в среду начнут продавать бензин без талонов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- С 10 утра в среду на большинстве АЗС сети «ТЭС» в Севастополе начнется продажа бензина без талонов.
- АЗС «ТЭС» на Фиолентовском шоссе откроется для свободной продажи топлива с 11 утра.
- Ограничение на заправку не более 20 литров и запрет на продажу в канистры остаются в силе.
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн - РИА Новости. Продавать бензин без талонов начнут с 10 утра в среду на большинстве АЗС крупной сети "ТЭС" в Севастополе, при этом ограничение на заправку не более 20 литров остается, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"За ночь и утро мы смогли заправить большую часть оперативных служб, обеспечивающих жизнедеятельность города. Поэтому открываем свободную продажу практически всех видов топлива на большинстве АЗС "ТЭС" с 10 утра. АЗС "ТЭС" на Фиолентовском шоссе откроется с 11 утра", - написал Развожаев в своем канале на платформе "Макс".
Минэнерго рассказало о поставках бензина в Крым
Вчера, 19:08
При этом, по его словам, временное ограничение в 20 литров продолжает действовать, как и ограничение на продажу в канистры.
"Это вынужденная мера, необходимая для справедливого распределения имеющихся запасов и предотвращения неконтролируемого дефицита. Это позволит обеспечить топливом как можно больше жителей", - подчеркнул губернатор.
Продажа бензина марок АИ-92 и АИ-95 в Севастополе во вторник производилась по талонам, сообщил ранее губернатор. Дефицит топлива возник из-за проблем с логистикой.