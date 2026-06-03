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Сергачев назвал свою главную мечту в хоккее - РИА Новости Спорт, 03.06.2026
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Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
19:23 03.06.2026
Сергачев назвал свою главную мечту в хоккее

Хоккеист Сергачев заявил, что мечтает взять еще один Кубок Стэнли65Подзаголовок

© Соцсети клуба НХЛ "Юта"Защитник клуба НХЛ "Юта" Михаил Сергачев (слева)
Защитник клуба НХЛ Юта Михаил Сергачев (слева) - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© Соцсети клуба НХЛ "Юта"
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российский защитник «Юты Маммот» Михаил Сергачев, двукратный обладатель Кубка Стэнли с «Тампа-Бэй Лайтнинг», заявил, что мечтает о еще одном Кубке Стэнли.
  • «Юта» впервые вышла в плей-офф НХЛ в текущем сезоне, клуб был основан в 2024 году и получил активы «Аризоны Койотис».
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Российский защитник "Юты Маммот" Михаил Сергачев заявил РИА Новости в кулуарах Петербургского международного экономического форума, что мечтает о еще одном Кубке Стэнли.
В текущем сезоне "Юта" впервые вышла в плей-офф НХЛ за два года существования франшизы. Клуб был основан в 2024 году, ему достались активы "Аризоны Койотис", прекратившей существование. Сергачев - двукратный обладатель Кубка Стэнли с "Тампа-Бэй Лайтнинг" (2020, 2021).
«
"Лично для меня сезон был нелегким, скорее даже тяжелым, как у всей команды. Было много провалов, но и хорошее тоже было на самом деле. Не люблю оценивать, но этот сезон был лучше предыдущего", - сказал Сергачев.
"Конечно", - ответил Сергачев на вопрос, есть ли у него мечта выиграть еще один Кубок Стэнли.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
Защитник клуба НХЛ Юта Михаил Сергачев - РИА Новости, 1920, 10.04.2026
"Юта" Сергачева впервые вышла в плей-офф НХЛ
10 апреля, 08:27
 
ХоккейАризона КойотисМихаил СергачевТампа-Бэй ЛайтнингНациональная хоккейная лига (НХЛ)
 
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