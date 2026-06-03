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Новые автомобили Senat спрятали под тканью от посетителей ПМЭФ - РИА Новости, 03.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
11:17 03.06.2026
Новые автомобили Senat спрятали под тканью от посетителей ПМЭФ

РИА Новости: новые автомобили Senat спрятали под тканью от посетителей ПМЭФ

© РИА НовостиНовые автомобили Senat спрятали под тканью от посетителей ПМЭФ
Новые автомобили Senat спрятали под тканью от посетителей ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости
Новые автомобили Senat спрятали под тканью от посетителей ПМЭФ
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Представление нового российского премиум-бренда Senat состоится на Петербургском международном экономическом форуме 4 июня.
  • Сертифицирован автомобиль Senat 900, производство которого планируется на бывшем заводе Toyota в Шушарах компанией АО «СЗПК».
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Автомобили нового российского премиум-бренда Senat спрятаны от посетителей Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) под черной плотной тканью, передает корреспондент РИА Новости.
Его представление в рамках форума состоится 4 июня.
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В начале мая РИА Новости со ссылкой на документ сообщало о сертификации автомобиля Senat 900, который планируют выпускать на бывшем заводе Toyota в Шушарах. Производить машины будет АО "СЗПК".
Senat 900 - это полноприводный седан длиной 5,14 метра, шириной 1,9 метра и высотой 1,5 метра. Автомобиль будет оснащаться трехлитровым бензиновым двигателем типа "V-образная шестерка", его мощность составляет 326 лошадиных сил, а крутящий момент - 450 ньютон-метров.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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