Новые автомобили Senat спрятали под тканью от посетителей ПМЭФ

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости . Автомобили нового российского премиум-бренда Senat спрятаны от посетителей Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) под черной плотной тканью, передает корреспондент РИА Новости.

Его представление в рамках форума состоится 4 июня.

Senat 900 - это полноприводный седан длиной 5,14 метра, шириной 1,9 метра и высотой 1,5 метра. Автомобиль будет оснащаться трехлитровым бензиновым двигателем типа "V-образная шестерка", его мощность составляет 326 лошадиных сил, а крутящий момент - 450 ньютон-метров.