Новые автомобили Senat спрятали под тканью от посетителей ПМЭФ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Представление нового российского премиум-бренда Senat состоится на Петербургском международном экономическом форуме 4 июня.
- Сертифицирован автомобиль Senat 900, производство которого планируется на бывшем заводе Toyota в Шушарах компанией АО «СЗПК».
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Автомобили нового российского премиум-бренда Senat спрятаны от посетителей Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) под черной плотной тканью, передает корреспондент РИА Новости.
Его представление в рамках форума состоится 4 июня.
В начале мая РИА Новости со ссылкой на документ сообщало о сертификации автомобиля Senat 900, который планируют выпускать на бывшем заводе Toyota в Шушарах. Производить машины будет АО "СЗПК".
Senat 900 - это полноприводный седан длиной 5,14 метра, шириной 1,9 метра и высотой 1,5 метра. Автомобиль будет оснащаться трехлитровым бензиновым двигателем типа "V-образная шестерка", его мощность составляет 326 лошадиных сил, а крутящий момент - 450 ньютон-метров.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.