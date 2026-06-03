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Сборная Ирана получила визы для участия в чемпионате мира в США - РИА Новости Спорт, 03.06.2026
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17:48 03.06.2026 (обновлено: 17:52 03.06.2026)
Сборная Ирана получила визы для участия в чемпионате мира в США

Хабиболлазаде: сборная Ирана получила визы для участия в ЧМ по футболу

© Фото : AP Photo/Ebrahim NorooziФутболисты сборной Ирана
Футболисты сборной Ирана - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© Фото : AP Photo/Ebrahim Noroozi
Футболисты сборной Ирана. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сборная Ирана получила визы для участия в чемпионате мира по футболу.
  • Тренировочная база сборной Ирана будет перенесена в Мексику из-за беспокойства по поводу безопасности в США.
  • Матчи сборной Ирана на групповом этапе чемпионата мира запланированы в Калифорнии и Сиэтле.
ТЕГЕРАН, 3 июн - РИА Новости. Сборная Ирана получила визы для участия в чемпионате мира по футболу, заявил посол Ирана в Анкаре Мохаммад-Хасан Хабиболлазаде.
Чемпионат мира 2026 года впервые состоится с участием 48 национальных команд и станет первым, который пройдет на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир будет продолжаться с 11 июня по 19 июля.
"Визы для игроков национальной сборной Ирана были выданы в течение 48 часов, минуя необходимость в физическом присутствии игроков и в снятии у них отпечатков пальцев в мексиканском посольстве", - сказал Хабиболлазаде, слова которого приводит гостелерадиокомпания Ирана.
Изначально предполагалось, что база иранцев будет находиться в американском штате Аризона, однако на фоне вооруженного конфликта с США и беспокойства по поводу безопасности своей сборной иранская сторона обратилась к ФИФА за разрешением о переносе тренировочной базы в Мексику. Президент Федерации футбола Ирана Мехди Тадж 24 мая сообщил, что ходатайство было удовлетворено.
Согласно расписанию турнира, на групповом этапе чемпионата мира иранцы должны сыграть в калифорнийском Инглвуде против сборных Новой Зеландии (15 июня) и Бельгии (21 июня), а затем в Сиэтле - против команды Египта (26 июня).
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