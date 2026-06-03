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Сбер заявил о перспективах проекта привлечения трудовых мигрантов из Индии - РИА Новости, 03.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
17:49 03.06.2026
Сбер заявил о перспективах проекта привлечения трудовых мигрантов из Индии

Сбербанк считает проект привлечения трудовых мигрантов из Индии перспективным

© Фото : предоставлено Сбербанком РоссииСбербанк России
Сбербанк России - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© Фото : предоставлено Сбербанком России
Сбербанк России. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сбербанк оказывает поддержку российским компаниям с привлечением трудовых мигрантов из Индии.
  • Нехватка рабочих рук замедляет темпы строительства, и банк предлагает решение в виде помощи в привлечении трудовых ресурсов с индийского рынка.
  • Сервис по привлечению трудовых мигрантов из Индии уже востребован в России, и его востребованность сохранится.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Сбербанк оказывает поддержку российским компаниям с привлечением трудовых мигрантов из Индии, считает это востребованным, видит у такого проекта большое будущее, сообщил журналистам на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) зампред правления банка Анатолий Попов.
Он указал, что нехватка рабочих рук замедляет темпы строительства.
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"Сбер предлагает, как нам кажется, очень эффективное решение. Это помощь, - в первую очередь, застройщикам, крупным девелоперам, подрядчикам - в насыщении трудовыми ресурсами при помощи одного из рынков, который обладает избытком рабочей силы – это индийский рынок", - заявил Попов.
Он отметил, что банк совместно с партнерами помогает налаживать процессы для упрощения и ускорения въезда потенциальных трудовых мигрантов.
"Как нам кажется, у этого проекта есть большое будущее, потому что трудовые мигранты из Индии задействованы в большом количестве стран, на большом количестве строительных проектов", – добавил Попов.
По его словам, этот сервис уже востребован в России, и его востребованность сохранится.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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