Сбер заявил о перспективах проекта привлечения трудовых мигрантов из Индии

Краткий пересказ от РИА ИИ Сбербанк оказывает поддержку российским компаниям с привлечением трудовых мигрантов из Индии.

Нехватка рабочих рук замедляет темпы строительства, и банк предлагает решение в виде помощи в привлечении трудовых ресурсов с индийского рынка.

Сервис по привлечению трудовых мигрантов из Индии уже востребован в России, и его востребованность сохранится.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Сбербанк оказывает поддержку российским компаниям с привлечением трудовых мигрантов из Индии, считает это востребованным, видит у такого проекта большое будущее, сообщил журналистам на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) зампред правления банка Анатолий Попов.

Он указал, что нехватка рабочих рук замедляет темпы строительства.

« "Сбер предлагает, как нам кажется, очень эффективное решение. Это помощь, - в первую очередь, застройщикам, крупным девелоперам, подрядчикам - в насыщении трудовыми ресурсами при помощи одного из рынков, который обладает избытком рабочей силы – это индийский рынок", - заявил Попов

Он отметил, что банк совместно с партнерами помогает налаживать процессы для упрощения и ускорения въезда потенциальных трудовых мигрантов.

"Как нам кажется, у этого проекта есть большое будущее, потому что трудовые мигранты из Индии задействованы в большом количестве стран, на большом количестве строительных проектов", – добавил Попов.

По его словам, этот сервис уже востребован в России , и его востребованность сохранится.