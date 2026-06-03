В Саратовской области очевидец спас тонувшую в реке девушку

Краткий пересказ от РИА ИИ В Саратовской области очевидец спас 17-летнюю девушку, тонущую в реке Большой Узень.

Сорокалетний Павел Скородумов прыгнул в воду, чтобы помочь девушке, а спасатели с помощью штурмовой лестницы вытащили их на берег.

Девушка госпитализирована, ее жизни ничего не угрожает.

САРАТОВ, 3 июн - РИА Новости. Очевидец спас тонувшую в реке Большой Узень 17-летнюю девушку в Саратовской области, сообщили в региональном ГУМЧС.

"ЧП случилось сегодня утром в центре населенного пункта. Сорокалетний Павел Скородумов ехал с работы на такси, когда узнал, что с моста к селу Новоалександровка в реку Большой Узень спрыгнула девушка. Через несколько минут Павел был на месте и прыгнул в воду вслед за ней", - написало областное управление МЧС в канале на платформе " Макс ".

Начальник пожарно-спасательной части № 31 села Александров Гай Юрий Семиногин уточнил, что прибывшие на место спасатели установили штурмовую лестницу и по ней с помощью веревки вытащили двоих на берег.

"Не сразу даже почувствовал, что вода холодная. Страшно стало только, когда назад поплыл. Тяжело было тащить", - рассказал Скородумов.