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В Саратовской области очевидец спас тонувшую в реке девушку - РИА Новости, 03.06.2026
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15:13 03.06.2026
В Саратовской области очевидец спас тонувшую в реке девушку

Очевидец спас из реки в Саратовской области 17-летнюю девушку

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Саратовской области очевидец спас 17-летнюю девушку, тонущую в реке Большой Узень.
  • Сорокалетний Павел Скородумов прыгнул в воду, чтобы помочь девушке, а спасатели с помощью штурмовой лестницы вытащили их на берег.
  • Девушка госпитализирована, ее жизни ничего не угрожает.
САРАТОВ, 3 июн - РИА Новости. Очевидец спас тонувшую в реке Большой Узень 17-летнюю девушку в Саратовской области, сообщили в региональном ГУМЧС.
"ЧП случилось сегодня утром в центре населенного пункта. Сорокалетний Павел Скородумов ехал с работы на такси, когда узнал, что с моста к селу Новоалександровка в реку Большой Узень спрыгнула девушка. Через несколько минут Павел был на месте и прыгнул в воду вслед за ней", - написало областное управление МЧС в канале на платформе "Макс".
Начальник пожарно-спасательной части № 31 села Александров Гай Юрий Семиногин уточнил, что прибывшие на место спасатели установили штурмовую лестницу и по ней с помощью веревки вытащили двоих на берег.
"Не сразу даже почувствовал, что вода холодная. Страшно стало только, когда назад поплыл. Тяжело было тащить", - рассказал Скородумов.
Семнадцатилетнюю девушку госпитализировали, ее жизни ничего не угрожает, добавили в МЧС.
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ПроисшествияСаратовская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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