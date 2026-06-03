Аналитик рассказала, как будет работать самозапрет на азартные игры

Краткий пересказ от РИА ИИ Граждане могут подать заявление на установление самозапрета на участие в азартных играх через госуслуги или МФЦ.

Минимальный срок самозапрета составляет один год.

Перечень лиц, установивших самозапрет, будет вести публично-правовая компания «Единый регулятор азартных игр».

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Граждане, желающие установить самозапрет на участие в азартных играх, могут подать соответствующее заявление через госуслуги или МФЦ, минимальный срок самозапрета составляет один год, рассказала РИА Новости кандидат юридических наук, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Леонова.

Минфин России ранее подготовил приказ, которым утверждается порядок ведения перечня физлиц, установивших самозапрет на участие в азартных играх. Этот перечень с 1 сентября будет вести публично-правовая компания "Единый регулятор азартных игр". Туда для установления самозапрета физлица должны направить заявление о включении в этот перечень со всеми необходимыми данными.

"Включить себя в перечень можно путем подачи заявления через портал госуслуг или МФЦ. Минимальный срок самоограничения — один год. Исключить себя из перечня можно только по истечении установленного в заявлении срока или при подаче отдельного заявления об исключении (с соблюдением установленных сроков), - рассказала Леонова

Таким образом, гражданин может добровольно ограничить свое участие в азартных играх, чтобы избежать проблем, связанных с игровой зависимостью (лудоманией), пояснила она.