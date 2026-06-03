Названы ключевые преимущества Ил-114-300 перед зарубежными аналогами

"В чем уникальность этого самолета - в том, что у него удельный расход топлива ниже, чем даже у иностранных конкурентов, например, ATR и Bombardier. Он действительно получился экономичным, он получился универсальным. Ему нужна очень короткая полоса, мы подтвердили 1200 метров всего. То есть, фактически на все аэродромы региональные он садится и взлетает", - сказал Бренерман.