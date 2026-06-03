Названы ключевые преимущества Ил-114-300 перед зарубежными аналогами

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российский региональный самолет Ил-114-300 имеет низкий расход топлива по сравнению с зарубежными аналогами.
- Ил-114-300 способен садиться и взлетать с аэродромов с короткой полосой (всего 1200 метров).
- Модернизированная версия турбовинтового самолета Ил-114 должна заменить на внутренних авиалиниях устаревшие Ан-24, а также самолеты иностранного производства аналогичного класса.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Ключевыми преимуществами российского регионального самолета Ил-114-300 перед зарубежными аналогами являются низкий расход топлива и возможность посадки на аэродромах с короткой полосой, сообщил на ПМЭФ исполнительный директор ПАО "Ил" Даниил Бренерман.
"В чем уникальность этого самолета - в том, что у него удельный расход топлива ниже, чем даже у иностранных конкурентов, например, ATR и Bombardier. Он действительно получился экономичным, он получился универсальным. Ему нужна очень короткая полоса, мы подтвердили 1200 метров всего. То есть, фактически на все аэродромы региональные он садится и взлетает", - сказал Бренерман.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.