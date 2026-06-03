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Названы ключевые преимущества Ил-114-300 перед зарубежными аналогами - РИА Новости, 03.06.2026
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23:04 03.06.2026
Названы ключевые преимущества Ил-114-300 перед зарубежными аналогами

Бренерман: ключевым преимуществом Ил-114-300 является низкий расход топлива

© РИА Новости / Нина Паршина | Перейти в медиабанкНовый российский региональный турбовинтовой самолет Ил-114-300 на территории аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге
Новый российский региональный турбовинтовой самолет Ил-114-300 на территории аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Нина Паршина
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Новый российский региональный турбовинтовой самолет Ил-114-300 на территории аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российский региональный самолет Ил-114-300 имеет низкий расход топлива по сравнению с зарубежными аналогами.
  • Ил-114-300 способен садиться и взлетать с аэродромов с короткой полосой (всего 1200 метров).
  • Модернизированная версия турбовинтового самолета Ил-114 должна заменить на внутренних авиалиниях устаревшие Ан-24, а также самолеты иностранного производства аналогичного класса.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Ключевыми преимуществами российского регионального самолета Ил-114-300 перед зарубежными аналогами являются низкий расход топлива и возможность посадки на аэродромах с короткой полосой, сообщил на ПМЭФ исполнительный директор ПАО "Ил" Даниил Бренерман.
"В чем уникальность этого самолета - в том, что у него удельный расход топлива ниже, чем даже у иностранных конкурентов, например, ATR и Bombardier. Он действительно получился экономичным, он получился универсальным. Ему нужна очень короткая полоса, мы подтвердили 1200 метров всего. То есть, фактически на все аэродромы региональные он садится и взлетает", - сказал Бренерман.
Воздушное судно Ил-114-300 - это модернизированная версия турбовинтового самолета Ил-114. Оно должно заменить на внутренних авиалиниях устаревшие Ан-24, а также самолеты иностранного производства аналогичного класса ATR 72 (Франция) и Bombardier Dash 8 (Канада).
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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