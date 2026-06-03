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На ПМЭФ показали самолет Ил-114-300 - РИА Новости, 03.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
18:54 03.06.2026 (обновлено: 19:53 03.06.2026)
На ПМЭФ показали самолет Ил-114-300

На ПМЭФ показали российский региональный самолет Ил-114-300

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российский региональный самолет Ил-114-300 продемонстрировали на Петербургском международном экономическом форуме.
  • Самолет оборудован креслами в конфигурации 2-2 и удобными багажными полками, на креслах есть вешалки для верхней одежды и карманы для личных вещей.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Российский региональный самолет Ил-114-300 продемонстрировали на Петербургском международном экономическом форуме, передает корреспондент РИА Новости.
Лайнер находится в аэропорту "Пулково", а помимо внешнего облика также демонстрируется салон самолета и кабина пилотов. Самолет оборудован креслами в конфигурации 2-2 и удобными багажными полками. Также на креслах предусмотрены вешалки для верхней одежды и карман для личных вещей.
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Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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