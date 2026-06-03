На ПМЭФ показали самолет Ил-114-300

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российский региональный самолет Ил-114-300 продемонстрировали на Петербургском международном экономическом форуме.
- Самолет оборудован креслами в конфигурации 2-2 и удобными багажными полками, на креслах есть вешалки для верхней одежды и карманы для личных вещей.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Российский региональный самолет Ил-114-300 продемонстрировали на Петербургском международном экономическом форуме, передает корреспондент РИА Новости.
Лайнер находится в аэропорту "Пулково", а помимо внешнего облика также демонстрируется салон самолета и кабина пилотов. Самолет оборудован креслами в конфигурации 2-2 и удобными багажными полками. Также на креслах предусмотрены вешалки для верхней одежды и карман для личных вещей.
Ранее, в мае, президент России Владимир Путин на встрече с выпускниками программы "Время героев" рассказал, что постарается посмотреть самолет во время ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.