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Самолет "Байкал" начал сертификационные испытания, заявил Мантуров - РИА Новости, 03.06.2026
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07:24 03.06.2026
Самолет "Байкал" начал сертификационные испытания, заявил Мантуров

Мантуров: самолет "Байкал" начал сертификационные испытания

© РИА Новости / Пресс-служба Минпромторга | Перейти в медиабанкСамолет "Байкал"
Самолет Байкал - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Пресс-служба Минпромторга
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Самолет "Байкал". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Легкий многоцелевой самолет «Байкал» перешел к сертификационным испытаниям.
  • Получение сертификата типа запланировано на конец 2026 года сначала на силовую установку, а затем — на самолет в целом.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Легкий многоцеловой самолет "Байкал" перешел к сертификационным испытаниям, рассказал первый вице-премьер России Денис Мантуров.
"Байкал" уже перешел к этапу сертификационных испытаний. Ключевой этап - получение сертификата типа в конце 2026 года сначала на силовую установку, а затем - на самолет в целом", - сказал он в интервью газете "Коммерсант".
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Мантуров пояснил, что сдвиг вправо по проекту был вынужденной мерой в связи с отказом иностранцев участвовать и переходом на отечественные комплектующие.
По словам первого вице-премьера, первые машины будут задействованы на авиационных работах, таких как лесоохрана, авиахимические и другие задачи.
Ранне глава Минпромторга России Антон Алиханов в интервью РИА Новости подчеркивал, что легкий многоцелевой самолет "Байкал" не является заменой Ан-2, известного как "кукурузник". Борт является совершенно новой машиной под современные требования.
Первые испытания самолета "Байкал" с российским двигателем ВК-800 и отечественным воздушным винтом АВ-901 прошли успешно в конце декабря 2025 года. Девятиместный самолет "Байкал" создается для местных воздушных линий. Сертификат на двигатель ВК-800 и винт АВ-901 для машины ожидаются в декабре 2026 года.
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