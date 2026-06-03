Краткий пересказ от РИА ИИ Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что тактика ВСУ в отношении мирного населения уходит корнями в действия украинских националистов времен Великой Отечественной войны.

По словам Сальдо, целями атак являются активисты и руководители различных учреждений, а также посеять среди населения панические настроения.

Сальдо отметил, что западные европейские страны замалчивают преступления киевского режима.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Тактика ВСУ в Херсонской области в отношении мирного населения корнями уходит в действия украинских националистов времен Великой Отечественной войны, противник применяет самую изощренную технику для уничтожения людей, заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ губернатор региона Владимир Сальдо.

"Тактика действий ВСУ понятна. Она корнями уходит в действия бандеровских формирований ( Степан Бандера - лидер запрещенной в РФ экстремистской "Организации украинских националистов*"), которые после Великой Отечественной войны продолжали оставаться и действовали очень активно на территории Западной Украины и той же Польши , которая сейчас помогает киевскому режиму. Они занимались исключительно террором мирного населения", - сказал Сальдо

По его словам, в первую очередь целями были активисты, руководители детских учреждений, школ, предприятий или муниципальных органов.

"Все это сейчас повторяется и поощряется, в первую очередь, западными европейскими странами. Цель противника - помешать мирной жизни, посеять среди населения панические настроения, чтобы люди или уезжали, или просто жили под гнетом страха. Они применяют самую изощренную технику для уничтожения людей", - сказал губернатор.

Сальдо отметил, как на Западе замалчиваются преступления киевского режима.

"Они даже закрывают эту информацию, ничего этого не показывают", - подчеркнул губернатор.

Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.