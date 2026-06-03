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Сальдо сравнил атаки ВСУ с действиями украинских националистов времен войны - РИА Новости, 03.06.2026
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16:07 03.06.2026
Сальдо сравнил атаки ВСУ с действиями украинских националистов времен войны

Сальдо: ВСУ применяют самую изощренную технику для уничтожения людей

© REUTERS / StringerУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© REUTERS / Stringer
Украинские военные. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что тактика ВСУ в отношении мирного населения уходит корнями в действия украинских националистов времен Великой Отечественной войны.
  • По словам Сальдо, целями атак являются активисты и руководители различных учреждений, а также посеять среди населения панические настроения.
  • Сальдо отметил, что западные европейские страны замалчивают преступления киевского режима.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Тактика ВСУ в Херсонской области в отношении мирного населения корнями уходит в действия украинских националистов времен Великой Отечественной войны, противник применяет самую изощренную технику для уничтожения людей, заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ губернатор региона Владимир Сальдо.
"Тактика действий ВСУ понятна. Она корнями уходит в действия бандеровских формирований (Степан Бандера - лидер запрещенной в РФ экстремистской "Организации украинских националистов*"), которые после Великой Отечественной войны продолжали оставаться и действовали очень активно на территории Западной Украины и той же Польши, которая сейчас помогает киевскому режиму. Они занимались исключительно террором мирного населения", - сказал Сальдо.
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По его словам, в первую очередь целями были активисты, руководители детских учреждений, школ, предприятий или муниципальных органов.
"Все это сейчас повторяется и поощряется, в первую очередь, западными европейскими странами. Цель противника - помешать мирной жизни, посеять среди населения панические настроения, чтобы люди или уезжали, или просто жили под гнетом страха. Они применяют самую изощренную технику для уничтожения людей", - сказал губернатор.
Сальдо отметил, как на Западе замалчиваются преступления киевского режима.
"Они даже закрывают эту информацию, ничего этого не показывают", - подчеркнул губернатор.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
* Запрещенная на территории России террористическая организация.
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ПМЭФ-2026Херсонская областьРоссияПольшаВладимир СальдоСтепан БандераВооруженные силы Украины
 
 
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