Два мирных жителя Херсонской области погибли из-за атак ВСУ за сутки

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн - РИА НОВОСТИ. Два мирных жителя Херсонской области погибли, шесть человек получили ранения в результате атак ВСУ за сутки, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо

По его словам, от удара вражеского беспилотника по жилому дому погиб мужчина в Новой Збурьевке, а в Алешках мужчина подорвался на мине.