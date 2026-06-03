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Два мирных жителя Херсонской области погибли из-за атак ВСУ за сутки - РИА Новости, 03.06.2026
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12:24 03.06.2026 (обновлено: 12:28 03.06.2026)
Два мирных жителя Херсонской области погибли из-за атак ВСУ за сутки

Сальдо: за сутки два мирных жителя Херсонской области погибли из-за атак ВСУ

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкФельдшеры скорой медицинской помощи
Фельдшеры скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Два мирных жителя Херсонской области погибли в результате атак ВСУ за сутки.
  • Шесть человек получили ранения.
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн - РИА НОВОСТИ. Два мирных жителя Херсонской области погибли, шесть человек получили ранения в результате атак ВСУ за сутки, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо
"В результате агрессии киевского режима погибли два мирных жителя Херсонской области, шесть человек получили ранения", - написал Сальдо в своем канале на платформе "Макс".
По его словам, от удара вражеского беспилотника по жилому дому погиб мужчина в Новой Збурьевке, а в Алешках мужчина подорвался на мине.
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