Два мирных жителя Херсонской области погибли из-за атак ВСУ за сутки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Два мирных жителя Херсонской области погибли в результате атак ВСУ за сутки.
- Шесть человек получили ранения.
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн - РИА НОВОСТИ. Два мирных жителя Херсонской области погибли, шесть человек получили ранения в результате атак ВСУ за сутки, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо
"В результате агрессии киевского режима погибли два мирных жителя Херсонской области, шесть человек получили ранения", - написал Сальдо в своем канале на платформе "Макс".
По его словам, от удара вражеского беспилотника по жилому дому погиб мужчина в Новой Збурьевке, а в Алешках мужчина подорвался на мине.