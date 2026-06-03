Сальдо рассказал о мерах противодействия БПЛА на трассе "Новороссия"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что разрабатываются специальные мероприятия для противодействия атакам беспилотников ВСУ на трассе «Новороссия».
- Сальдо подчеркнул, что вопрос обсуждался с министром транспорта РФ и находится под контролем президента РФ.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн – РИА Новости. Специальные мероприятия разрабатываются для противодействия беспилотникам ВСУ на трассе "Новороссия", эта находится на контроле президента РФ, заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
"Сейчас все делается для того, чтобы обезопасить движение по трассе Р-280 "Новороссия", которая проходит по территории Донецкой Народной Республики, Запорожской области и Херсонской … Сейчас разрабатываются специальные мероприятия объединенных и вооруженных сил и других правоохранительных и силовых структур в противодействии атакам беспилотных систем на транспорт, движущийся по трассе "Новороссия", - сказал Сальдо.
Он отметил, что недавно эта тема обсуждалась с министром транспорта РФ.
"И, соответственно, она находит свое понимание и постоянный контроль со стороны президента нашей страны", - подчеркнул Сальдо.
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