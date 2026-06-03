Сальдо рассказал о мерах противодействия БПЛА на трассе "Новороссия"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн – РИА Новости. Специальные мероприятия разрабатываются для противодействия беспилотникам ВСУ на трассе "Новороссия", эта находится на контроле президента РФ, заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.